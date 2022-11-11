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《華爾街日報》：南韓向美國輸出「10萬發」砲彈　間接軍援烏克蘭

▲▼俄羅斯軍隊11月8日砲擊了烏克蘭哈爾科夫的火箭與彈藥基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯軍隊11月8日砲擊了烏克蘭哈爾科夫的火箭與彈藥基地。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

先前俄羅斯總統普丁曾公開警告南韓，一旦向烏克蘭提供武器與彈藥等軍事裝備，則俄韓關係將瀕臨破裂。對此，南韓政府主張恪守原則，並未提供烏克蘭殺傷性武器。如今，美媒引述某官員爆料，南韓私下與美國達成協議，透過向美國售出155mm砲彈共10萬發，提供烏克蘭軍事援助；此說法遭南韓國防部否認。

美媒《華爾街日報》（WSJ）於當地時間10日在報導中引述多名美國官員的說法，他們自稱掌握美國與南韓進行秘密協議的過程，在美韓私下協商的過程中，美國計畫透過從南韓購買10萬發155mm的砲彈後，向烏克蘭提供這些砲彈，以供應烏克蘭軍砲兵部隊在未來數周之內能充分集中戰鬥。

報導分析，南韓透過美國間接向烏克蘭提供軍火，顯示出南韓政府一方面協助在遏制北韓（朝鮮）最為重要的友邦美國、一方面又能夠遵守不向烏克蘭提供「殺傷性武器」的承諾。

先前尹錫悅曾於10月28日在首爾龍山總統辦公室接受現場記者提問時表示，南韓雖然曾提供烏克蘭防彈安全帽、軍用帳篷、毛毯等軍需與醫療物資，以及提供人道協助，不過卻未曾向烏克蘭提供過殺傷性武器。

▲▼南韓國防部長李鐘燮11月3日抵達美國馬里蘭州安德魯聯合基地，與美國防部長奧斯汀參觀B-52戰略轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓國防部長李鐘燮11月3日抵達美國馬里蘭州安德魯聯合基地，與美國防部長奧斯汀參觀B-52戰略轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）

《華爾街日報》指出，南韓國防部長李鐘燮本月3日飛往華府會晤美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、出席美韓國防安全保障協議會（SCM）時，針對透過上述途徑向美國、烏克蘭提供砲彈，雙方達成原則性的協議。

另外，隨著俄烏戰爭邁入長期化，繼先前才傳出北韓私下透過中東、非洲等途徑提供俄軍彈藥等消息後，其實美國政府相關人士也曾於今年8月透露，美國長期以來支援烏克蘭，導致美國155mm砲彈的庫存量下跌，甚至美國國防部也對此表示擔憂。

根據《韓聯社》，針對上述美媒報導，南韓國防部今（11）日傳達否認立場，表示目前仍正在與美國進行彈藥供給協議，且雙方的協議是基於美國是「最終使用者」的條件下所進行的。

南韓國防部表示，「為了補充美國國內155mm彈藥的庫存量，美國與我國（南韓）業者目前正在進行彈藥出口協議。至於在不向烏克蘭提供殺傷性武器的政府方針，則維持不變。」

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