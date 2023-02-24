壽司郎又被鬧！少年「拿酒精狂噴壽司」影片曝　身份、學校全被扒

記者葉睿涵／綜合報導

日本此前有高中生在壽司郎舔醬油瓶後引發風波，如今網上又流出一段影片，顯示有一名少年同樣在壽司郎，使用一罐酒精噴霧對著旋轉壽司上的食物猛噴，讓壽司郎的食品安全問題再度陷入危機。

綜合日媒報導，從這段片長約12秒的影片可見，這名少年拿起酒精噴霧罐後，首先對著旋轉壽司轉盤上的一個商品指示牌狂噴，接著當裝著壽司的盤子移到面前時，他又將酒精噴到2個裝有章魚壽司的盤子上。

報導稱，雖然少年沒有直接從壽司上方噴灑酒精，而是從側面噴到盤子上，因此壽司不一定會沾到酒精，但從影片看來，少年並沒有拿走這2盤壽司，因此其他顧客很有可能會在沒注意的情況下將這些有食安疑慮的壽司吃下肚，相當不衛生。

▲壽司郎又被爆有中學生用酒精噴灑轉盤上的壽司。（圖／翻攝自推特）

網上目前已有人將這名少年鎖定為「九州地區的國中生」，甚至還有人肉搜出他的身份、學校與社團。另外，從影片出現的季節限定菜單來看，這段短片的拍攝時間為去年秋天，可能與此前「舔醬油瓶」影片的拍攝時間差不多。

日媒在採訪壽司郎時，該公司表示他們已看過了這段在網上瘋傳的影片，且「正在調查」具體的商店與拍攝時間，「我們也正在考慮是否要就此案報警，並在刑事與民事2方面進行嚴肅處理」。

目前壽司郎已暫時改變其運營方式，不再採用旋轉轉盤的方式，而是讓顧客通過平板下單後，再將商品送到顧客的座位上。另外，若顧客對餐桌上放置的餐具與調味料有疑慮，那餐廳則會以由餐廳代為保管，且經消毒了的餐具替代。