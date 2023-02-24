他搭商務艙點素食餐　空姐竟只端上一根香蕉！貼心附筷子當餐具

▲網友查理搭乘日航的商務艙時，餐點居然只有一根香蕉，讓他錯愕不已。（圖／翻攝自Flyer Talk）

記者葉睿涵／綜合報導

印尼一名乘客日前乘搭日本航空的商務艙時，預訂了一份素食餐點，不料他上了飛機後，空姐端來的飛機餐裡居然只有一條香蕉，而且空姐甚至還給了他一雙筷子吃香蕉，讓他錯愕不已。

綜合外媒報導，網友查理（Kris_Chari）最近在航空論壇Flyer Talk發文，分享他日前從雅加達飛往東京時的奇妙經歷。從文中可見，在飛機起飛前，日航的空姐特別走到查理的座位，確認他點的是一份素食餐，而早餐將會是一份香蕉。

查理表示，他當時誤會了空姐的意思，以為空姐指的是早餐包括一根香蕉，沒想到飛機起飛後，空姐居然用盤子端來一根香蕉和一杯氣泡飲料，「我一開始還沒覺得奇怪，只以為這是道平淡無奇的開胃菜，但實際上這就是我全部的早餐」。

查理打趣道，「這是一根很好的香蕉，它甚至是我近期吃過最好的香蕉之一，但它看起來比較像點心，而不是一份早餐。」更讓人驚訝的是，空姐在端上香蕉時，居然還附了一對免洗筷供查理使用，更讓人摸不著頭腦。

吃過早餐不久後，查理也在機上迎來了他的午餐。他透露，他的午餐較為豐盛，是一盤義大利麵，但這盤麵幾乎沒什麼調味，讓查理不禁嘆道，「在離開雅加達蘇加諾哈達國際機場（CGK）的飛機上用餐，餐點都這麼平庸嗎？」

查理也在文中抱怨，他過去在日航其他航班吃飛機餐的經驗也不太好，但這次的香蕉實在讓他覺得太敷衍。不過一位網友在蒐集了資料後解釋，查理當天搭乘的應該是JL720的班機，該機於清晨6時35分起飛，因此航班起飛後應該沒有提供正式的早餐，而這份香蕉應該只是航空公司給乘客充飢的小點心而已。