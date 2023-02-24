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Joeman聯名飯糰「貼i珍食沒人買」！全場曝1缺點搖頭了

▲▼ 。（圖／翻攝自FB／7-11全家 各超商新品資訊共享）

▲商品被貼上i珍食貼紙。（圖／翻攝自FB／7-11全家 各超商新品資訊共享）

記者施怡妏／綜合報導

超商日前和Joeman合作，推出7款「JOE式愛美食」聯名新品，不過不少網友試吃後大嘆很失望，就有網友貼出家裡附近超商的照片，Joeman推出的聯名款飯糰，照燒雞拌飯、奢華海鮮丼各剩下2份，被貼上「i珍食」的貼紙，當日即期品，65折優惠，貼文一出，許多網友搖頭，「即使65折，我看到還是不想買」。

有網友在臉書「7-11全家，各超商新品資訊共享」，貼出一張照片，可以看到Joeman聯名的2款御飯糰，都被貼上i珍食的貼紙，商品為當日即期品，打65折優惠，照燒雞拌飯有2個，奢華海鮮丼也有2個。原PO直呼「巷子口的鄰居們普遍不愛九妹」。

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貼文曝光，許多網友表示，價格太昂貴，商品也不吸引人，「今天看到直接略過」、「原價太貴了，下不了手」、「剛剛吃了一個照燒雞拌飯，真的不知道在吃什麼」、「這價錢真的不親民啊只好略過，就算65折我還是寧願選其他的」、「如果65折我應該會買，原價59元不會」、「看了幾個開箱文章，大概只有咖哩烏龍麵好吃，其他多數普」、「他的臉不太適合放在上面」。

▲商品被貼上i珍食貼紙。（圖／翻攝自FB／7-11全家 各超商新品資訊共享）

▲網友抱怨價格太貴。（圖／翻攝自FB／7-11全家 各超商新品資訊共享）

不過也有網友捧場，「買65折的海鮮丼老婆說好吃，我一口都沒吃到」、「我覺得照燒不錯吃，打完折才13元」、「我這邊都賣光光」、「我昨晚去那間小7，可能附近大學生多吧，只剩下一盒咖喱烏龍麵～還蠻好吃的」、「昨天吃他的咖哩麵，很好吃耶」、「海鮮丼好吃耶」。

事實上，Joeman日前就在Dcard上留言，展現高EQ親切回應網友對於聯名商品的意見，「感謝討論啦！大家的批評指教我都有看到～」也承諾會向廠商提出改善的建議，「有些能改進的地方，我下一波跟超商溝通調整！」

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