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開箱／Joeman「7款聯名美食」來了！8倍蛋包飯超欠吃　超商獨家開賣

▲Joeman聯名美食開箱。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11聯名Joeman推出7款全新美食。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

Joeman人生第一次聯名就獻給超商了！該超商攜手Joeman開發全新7款新品，不管是海鮮丼飯糰、8倍歐姆蛋蛋包飯還是咖哩雞排烏龍燴麵通通都有，甚至還有草莓大福、抹茶拿鐵，鹹食甜食一次滿足，且自2/22起會員可於APP進行點數加價兌換，每份餐點平均可省下10元。

7-11攜手Joeman推出另類星級聯名，以「JOE式愛美食」為主題，運用Joeman最受歡迎的系列影片「Joe是要對決S2」為開發概念，設計全新7款美食、飲料及甜點新品，將在2/22起全面上架。

首先奢華代表為「JOE式奢華海鮮丼飯糰」，選用高檔越光米飯，搭配日本天然赤穗海鹽，再包入熟成明太子、熟成鮭魚卵、魚卵塊、干貝、蝦仁等多種高檔餡料；親民價代表則是「JOE式照燒雞拌飯飯糰」，選用焦香醬油及昆布高湯以黃金比例調製的正宗日式照燒醬汁，將雞肉熟成後拌炒入飯中，搭配海苔即是簡單又完美的好滋味。

▲Joeman聯名美食開箱。（圖／記者周姈姈攝）

▲「JOE式奢華海鮮丼飯糰」咬下是鮭魚卵、干貝等食材。

▲Joeman聯名美食開箱。（圖／記者周姈姈攝）

▲「JOE式照燒雞拌飯飯糰」簡單美味。

▲Joeman聯名美食開箱。（圖／記者周姈姈攝）

▲「JOE式醬燒烤雞蛋三明治」選用日本直輸醬汁醬烤雞排。

這次新品更貼近18至35歲的學生及年輕上班族群，將份量大幅提升，如「JOE式8倍歐姆蛋蛋包飯」，相較於市面上販售的蛋包飯，蛋量提升8倍；「JOE式醬燒烤雞蛋三明治」選用日本直輸醬汁醬烤雞排，講究原汁原味；「JOE式咖哩雞排烏龍燴麵」採用日本獨家配方製作Q彈烏龍麵和咖哩製成。

▲Joeman聯名美食開箱。（圖／記者周姈姈攝）

▲「JOE式8倍歐姆蛋蛋包飯」吃起來超滿足。

▲Joeman聯名美食開箱。（圖／記者周姈姈攝）

▲「JOE式咖哩雞排烏龍燴麵」香味濃郁。

▲Joeman聯名美食開箱。（圖／記者周姈姈攝）

▲「JOE式草莓大福」咬下是豐富內餡。

▲Joeman聯名美食開箱。（圖／記者周姈姈攝）

▲「JOE式抹茶拿鐵」喝得到超濃抹茶香。

吃玩鹹食，當然還要吃甜的收尾！「JOE式草莓大福」酸甜內餡加入莓果Q粒，口感富具層次，而「JOE式抹茶拿鐵」添加日本靜岡抹茶，喝得到香濃的茶香以及一點抹茶特有的苦味點綴，口感還很滑順，今（20）日起至3/21止可享單件35元、2件68元優惠。

▲▼全家開賣陳耀訓·麵包埠厚燒乳酪花生。（圖／業者提供）

▲全家開賣最新陳耀訓厚片吐司。（圖／全家提供，下同）

全家去年聯手「陳耀訓·麵包埠」推出厚燒乳酪奶酥，開賣半年時間狂賣12萬片，等於每2分鐘就賣出1片，好口味擁有超高人氣，今年再度合作推出全新「厚燒乳酪花生」口味，同樣是由陳耀訓師傅監製，選用甜而不膩的手製厚奶酥，搭配天然顆粒花生醬、丹麥起司片，大口咬下香氣十足。

全新「厚燒乳酪花生」口味將在2/22起於「全+1商城」開搶，每盒3片入，同步也將再度開賣經典口味厚燒乳酪奶酥，是手製厚奶酥結合牽絲丹麥起司片的罪惡組合，狂粉通通不能放過。

▲▼全家開賣陳耀訓·麵包埠厚燒乳酪花生。（圖／業者提供）

▲厚燒乳酪花生吃得到花生顆粒。

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