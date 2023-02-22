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試吃聯名飯糰　她咬一半錯愕「這樣59…」！釣出Joeman親回

▲Joeman聯名美食開箱。（圖／記者周姈姈攝）

▲Joeman和超商合作，推出聯名飯糰。（圖／記者周姈姈攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

超商日前和Joeman合作，推出7款「JOE式愛美食」聯名新品。就有女網友發文，失望表示她買了「JOE式奢華海鮮丼飯糰」，但好像根本沒吃到蝦跟干貝，料也少得可憐，忍不住為自己的59元感到不值。沒想到貼文釣出Joeman本人親回，「感謝討論啦！」給出1承諾引發話題。

這位女網友在Dcard發文，說她看到聯名就很想吃吃看，儘管還沒看到別人的心得文，但仍迫不及待去買了「JOE式奢華海鮮丼飯糰」開箱，結果一吃卻失望了，因為明明主打有明太子、鮭魚卵、魚卵塊、干貝、蝦仁等高檔餡料，但只感覺吃到鮭魚卵、魚卵塊，也覺得餡料特別少。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO開箱後覺得頗失望。（圖／翻攝自Dcard）

原PO吃到最後一口時，不禁在心中默默流兩行淚，「那個，我的蝦子跟干貝呢？是我沒認出來，還是我特別衰，吃到少東西的？」並為自己的錢感到不值，「這樣59（元）……」

話題一出引發熱議，「不管跟誰聯名，一律只推鮪魚，我的神」、「覺得打折買嚐鮮就好」、「有吃到鮭魚卵、一片的那種魚卵、還有一小塊蝦，但沒有干貝」、「我今天也吃了！我覺得蠻好吃，料算多欸哈哈哈」、「感覺聯名目前只有千千很棒」、「我同事吃的有蝦子，我有看到。」

意外的是，貼文引來Joeman本人留言，展現高EQ親切笑回，「感謝討論啦！大家的批評指教我都有看到～」也承諾會向廠商提出改善的建議，「有些能改進的地方，我下一波跟超商溝通調整！」

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