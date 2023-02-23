超商找「哪位YouTuber」聯名會買單？鄉民狂推1人：不露臉也買爆

▲7-11和Joeman合作推新品。（圖／記者周姈姈攝）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber「Joeman」近期與7-11合作，推出「JOE式愛美食」新品，而全家先前也有和「韓勾ㄟ金針菇」聯名。就有網友不禁好奇拋問，在這麼多YouTuber當中，把誰的照片印在商品上會讓人想買？貼文曝光後，被最多人點名的就是擁有347萬人訂閱的小P。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「哪個YouTuber的照片印在三明治你會想買」為題發文，好奇大家看到哪位YouTuber會甘願買單？他也列出了幾個選擇，包含「老高與小茉」、「阿滴」、「HowHow」、「反正我很閒」。

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▲小P身材超好。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

貼文曝光後，被最多網友點名的就是台灣鋼琴YouTuber「Pan Piano」（小P），「Pan啊，不露臉也買爆」、「小P的好了」、「麵包貼Pan」、「Pan啊，我會買」。再來，也有許多網友直呼大胃王千千，「千千大胃王推薦」、「千千我可以」。

另外，也有些網友回應，「好歹也找個吃播或者廚師網紅吧」、「黑嘉嘉」、「你印個Toyz，美食公道伯我還比較想試試看」、「泱泱，印照片我就買」、「金針菇最清新，其他都閃一邊啦」、「好味小姐的貓貓」、「How哥的好像能有興趣」、「阿傑吧」、「海龍王彼得（鍾佳播）」、「沒有，好吃和價格才是關鍵」、「不要有聯名，直接把費用減半，我買爆」。話題引發討論。