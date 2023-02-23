　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超商找「哪位YouTuber」聯名會買單？鄉民狂推1人：不露臉也買爆

▲Joeman聯名美食開箱。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11和Joeman合作推新品。（圖／記者周姈姈攝）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber「Joeman」近期與7-11合作，推出「JOE式愛美食」新品，而全家先前也有和「韓勾ㄟ金針菇」聯名。就有網友不禁好奇拋問，在這麼多YouTuber當中，把誰的照片印在商品上會讓人想買？貼文曝光後，被最多人點名的就是擁有347萬人訂閱的小P。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「哪個YouTuber的照片印在三明治你會想買」為題發文，好奇大家看到哪位YouTuber會甘願買單？他也列出了幾個選擇，包含「老高與小茉」、「阿滴」、「HowHow」、「反正我很閒」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小P身材超好。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

▲小P身材超好。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

貼文曝光後，被最多網友點名的就是台灣鋼琴YouTuber「Pan Piano」（小P），「Pan啊，不露臉也買爆」、「小P的好了」、「麵包貼Pan」、「Pan啊，我會買」。再來，也有許多網友直呼大胃王千千，「千千大胃王推薦」、「千千我可以」。

另外，也有些網友回應，「好歹也找個吃播或者廚師網紅吧」、「黑嘉嘉」、「你印個Toyz，美食公道伯我還比較想試試看」、「泱泱，印照片我就買」、「金針菇最清新，其他都閃一邊啦」、「好味小姐的貓貓」、「How哥的好像能有興趣」、「阿傑吧」、「海龍王彼得（鍾佳播）」、「沒有，好吃和價格才是關鍵」、「不要有聯名，直接把費用減半，我買爆」。話題引發討論。

 ►衛生紙150抽「一包不用13元」　整年份一次買齊！

ET快訊
43檔個股被列「注意股」！　20檔為上市股
《天堂M》紫布事件再開戰　丁特控遊戲橘子「不要臉」求償207
快訊／調解庭結束！小甜甜撤告傷害　宋晉賢曝離婚進度
10張星宇「他過2天才賣」賠慘　對帳單曝光
快訊／「88會館」地下匯兌27億！鱸鰻等18人起訴　名模男友
又要變天！連假最凍剩11度　一圖秒懂天氣變化
微風集團遭竊「90萬筆個資」　勒索金額曝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

體育署擬下修線上投注回饋金　運彩經銷商反彈：加速市場萎縮

學測成績出爐！薇閣高中12人滿級分　「超級狀元」賴柏勛6科大滿貫

220億元補助就學貸款人　教部：54.6萬人受益「最快7月前實施」

桃市府首推「免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢」　估2.5萬人受惠

明變天！4天連假「先寒冷後回溫」最凍剩11度　一圖秒懂天氣變化

這YTR上片「吸4萬人盯首播」他驚呆！一票狂點頭：華語YT之王

雞蛋「變貴變少」爆搶購　律師嗆：不是政府失職，是民眾失智

婆婆酸乳頭暗沉「婚前太多人用」！最美博士駁斥：有那麼常吸？

學測自然組考科60滿級分　全國只有103人「延平中學強佔7人」

通勤月票7月上路實體卡曝光！「3年後續推」　64條台灣好行全面5折

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

柴犬賴床躺沙發叫不起！　一聽「去公園」秒醒端坐

正妹大展撈麵熟練特技 自信甜笑一旁客人看傻

巴西男「學狗吠」掌握精髓　2汪困惑齊歪頭：是兄弟？

用舌頭快速翻轉奶嘴　萌娃秀特殊技能露燦笑

爸客廳K歌家人全部跑光　柴乖巧坐腳邊「仰望偶像」

體育署擬下修線上投注回饋金　運彩經銷商反彈：加速市場萎縮

學測成績出爐！薇閣高中12人滿級分　「超級狀元」賴柏勛6科大滿貫

220億元補助就學貸款人　教部：54.6萬人受益「最快7月前實施」

桃市府首推「免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢」　估2.5萬人受惠

明變天！4天連假「先寒冷後回溫」最凍剩11度　一圖秒懂天氣變化

這YTR上片「吸4萬人盯首播」他驚呆！一票狂點頭：華語YT之王

雞蛋「變貴變少」爆搶購　律師嗆：不是政府失職，是民眾失智

婆婆酸乳頭暗沉「婚前太多人用」！最美博士駁斥：有那麼常吸？

學測自然組考科60滿級分　全國只有103人「延平中學強佔7人」

通勤月票7月上路實體卡曝光！「3年後續推」　64條台灣好行全面5折

為遺產翻臉！哥持煙筒追打、弟噴辣椒水反擊　互告傷害送辦

準備50億銀彈獵地　賴正鎰駁「今年買房者去吃藥」不知所云

清淨海沒有熔斷還是被盯上！　連2日列注意股票

男罹癌付不出醫藥費「集集鎮長捐半薪救助」　實現競選承諾

43檔個股被列「注意股」！　其中20檔為上市股

替「寵物魚」舉辦告別式！飼主留魚拓畫作當紀念：要讓牠體面離開

體育署擬下修線上投注回饋金　運彩經銷商反彈：加速市場萎縮

學測成績出爐！薇閣高中12人滿級分　「超級狀元」賴柏勛6科大滿貫

《華燈》光小姐露營「鋸竹子鋸到懷疑人生」　林心如崩潰怕沒飯吃

驚悚視角曝！機車闖紅燈遭左轉休旅車擊落　人車翻滾30米

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

生活熱門新聞

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

她更衣被看光！婆婆見乳頭顏色酸：太多人用

高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔

朱學恒3照打臉炎亞綸　網酸實名制將現

威力彩連10槓今飆10億　4星座、4生肖要發了

豬肉「1部位少吃」？肉販曝「有肉瘤」：業內才知

他轟炎亞綸每天吃蛋論「近乎智障」

成年禮金預算擴大通過！1200有望

新竹球場又見大秘寶　沒下雨還積水

「大雨」明襲　連假最冷時間曝

快訊／上班上課注意！　大雨來了

新娘爸致詞影片瘋傳　網友笑翻：無法超越

快訊／05：18規模4.5地震！　最大震度3級

火車站拍賣遺失物！他1.3萬標走Switch

更多熱門

相關新聞

H&M宣布找MUGLER聯名春季登場！

H&M宣布找MUGLER聯名春季登場！

瑞典快時尚品牌H&M每年都會與時尚精品或是設計師推出聯名系列，每每都造成排隊搶購熱潮，然而今年時尚迷準備要搶的又是H&M跟誰的聯名呢？官方於近日公布最新消息，表示即將與以性感著名的MUGLER展開合作，全球女星包括BLACKPINK、碧昂絲、杜娃黎波⋯⋯都是該品牌的粉絲，最快發售時間將會落在春季。

千千揪日本大胃王組隊！對尬中職球員

千千揪日本大胃王組隊！對尬中職球員

台南也缺蛋！他直擊超市「蛋架全空」每人限購2盒

台南也缺蛋！他直擊超市「蛋架全空」每人限購2盒

日本節目認證「台灣旅遊贏韓國」　網揭殘酷真相

日本節目認證「台灣旅遊贏韓國」　網揭殘酷真相

缺蛋背後有網軍？杜奕瑾曝208個帳號

缺蛋背後有網軍？杜奕瑾曝208個帳號

關鍵字：

YouTuber聯名PTTPanPianoJoeman金針菇千千

讀者迴響

熱門新聞

旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

她更衣被看光！婆婆見乳頭顏色酸：太多人用

星宇股價慘跌！他買在頂樓「1天就賠900萬」

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

歌王驟逝「養子獨得遺產」！親戚湧上爭取

高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

朱學恒3照打臉炎亞綸　網酸實名制將現

許光漢「夢幻同框宋慧喬」　網全炸：突破次元了

近160萬勞工領錢了！勞保老年年金給付明入帳　每人平均1.8萬

6000元來了！　財政部正式公告「5種領錢方式」

威力彩連10槓今飆10億　4星座、4生肖要發了

準新娘賣淫　進門見未婚夫崩潰跪了

更多

最夯影音

更多
看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面