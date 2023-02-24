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快訊／電價調漲？陳建仁：3月份決定　一定兼顧民生物價

▲▼行政院長陳建仁赴立法院備詢 經濟部長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長陳建仁、經濟部長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

經濟部將在3月召開電價費率審議委員會，外界關注電價是否有調整可能性，而行政院長陳建仁24日首次到立院施政報告並備質詢，對於民進黨立委賴惠員提問，各國電價都在漲，台灣是否也要調漲？陳建仁回應，電價調漲由審議委員會進行，但電價調整過程中，一定會兼顧到民生物價部分，這都需要經過審議委員會詳細的推算，「3月份會做出決定」。

陳建仁24日率部會閣員至立院報告並備質詢，賴惠員質詢時詢問，3月份召開的電費審議案中，會不會討論到電價問題？經濟部長王美花回應，俄烏戰爭確實讓國際燃料成本大幅上漲，最近有稍微的回落，經濟部會責成台電就燃料成本結構、國內物價做綜合討論，電價審議委員會也會針對各項因素做審議。

賴惠員指出，天天都在報物價飆漲，民眾是叫苦連天，現在南部連一碗50元的滷肉飯都在漲，特別條例通過後，其中有補貼台電500億， 政院也編列1500億增資，夠不夠補貼台電虧損？

對於電價調整可能性，王美花回應，去年對用電大戶有漲過電價，但對民生用戶沒有，這對民生穩定非常有幫助。

賴惠員也追問，昨天看到陳建仁說會把電費訂在合理範圍，每個國家的電費都在漲，甚至韓國也是，能不能解釋什麼是合理電價、可不可以不調漲？

陳建仁表示，電價調漲由審議委員會進行，但電價調整過程中，穩定民生物價也是重要考量，因此一定會兼顧到民生物價部分，這都需要經過審議委員會詳細的推算，3月份會做出決定，剛才部長（王美花）也提到，去年用電大戶會增加，但民生用電是沒有增加的。

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