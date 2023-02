現場直擊！台灣隊赴土耳其災區搜救影片曝光　陳建仁設宴慰勞

記者陳家祥/台北報導

土耳其日前發生規模7.8強震,導致萬人傷亡,台灣的搜救隊也在第一時間趕抵災區現場支援,展現「Taiwan can help」、「Taiwan is helping」的精神。行政院長陳建仁23日在圓山大飯店設宴慰勞台灣搜救隊。特別的是,晚宴現場還特別撥放由搜救隊員自行剪輯的紀錄影片,逾5分半鐘的畫面詳實記錄搜救過程,寫實又扣人心弦。

▲行政院長陳建仁慰勉土耳其台灣國際搜救隊暨感恩餐會。(圖/記者陳以昇翻攝)

特種搜救隊視察許郁文表示,2月6日接獲土耳其發生強震後,政府在第一時間動員130位人員,隊伍中包含4位醫師、4位護理師、1位獸醫師、5隻符合國際標準的搜救犬,並攜帶13噸救援裝備,搭專機前往土耳其執行國際人道救援任務。

影片中提到,從第一批40人的營地在有限的物資及人力下撐過前期的混亂,到第二批人員抵達後補齊130人的糧食及水源、物資等。搜救隊運用各種搜索方式,在瓦礫堆、斷壁殘垣中搜救,還成功救出受困災民,振奮人心。

影片也記錄到救難人員付出的傷痛代價,稱腎上腺素耗盡後的狀態,不是戴手套就能避免的裂痛是他們努力的印記,與當地居民接觸是他們最深的回憶,做家人心目中的英雄是自我療傷的最大力量。全片獻給土耳其人民以及所有台灣幕前、幕後人員。

陳建仁表示,台灣兩梯次130名搜救隊員於土耳其震災發生後,迅速趕往當地進行救援行動,甚至比美國搜救隊更早抵達,並且在救援過程中提供許多有效資訊,充分展現台灣搜救團隊的堅強實力,期待未來各縣市搜救隊都能相互學習及分享彼此救援經驗,並能有效整合,使台灣搜救實力不斷升級,成為世界上數一數二的搜救隊,進而協助訓練周邊國家搜救隊,使他們更堅強。

陳建仁指出,台灣秉持「四海之內皆兄弟」的精神,願意與世界各國互相交朋友,並視他們為自己的家人和兄弟,當其有難時,台灣會盡力伸出援手協助,如同開場影片中播放的一張卡片寫道:「家人的祝福就是最好的祝福」,其實全世界都是一家人、彼此幫忙,而台灣國際搜救隊英勇、充滿愛心與熱心的表現,奮不顧身投入救援工作,更充分展現「Taiwan Can Help, and Taiwan is helping」的精神。

陳建仁也提到,截至22日止,衛生福利部針對土耳其震災專案所開設的賑災專戶,已收到捐助超過10億元,彰顯台灣人民具有慈悲、善良的胸懷,對受苦難者皆能感同身受,並發揮「人飢己飢、人溺己溺」的精神,因為台灣人民的愛心,以及優秀的搜救能量,使台灣成為一個了不起、備受全世界矚目的國家。最後,陳院長再次向所有搜救英雄致上最高的敬意與感謝,希望大家一起努力,讓台灣的國際搜救工作精益求精、更上層樓,成為世界典範。