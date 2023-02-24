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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

現場直擊！台灣隊赴土耳其災區搜救影片曝光　陳建仁設宴慰勞

記者陳家祥／台北報導

土耳其日前發生規模7.8強震，導致萬人傷亡，台灣的搜救隊也在第一時間趕抵災區現場支援，展現「Taiwan can help」、「Taiwan is helping」的精神。行政院長陳建仁23日在圓山大飯店設宴慰勞台灣搜救隊。特別的是，晚宴現場還特別撥放由搜救隊員自行剪輯的紀錄影片，逾5分半鐘的畫面詳實記錄搜救過程，寫實又扣人心弦。

▲▼行政院長陳建仁慰勉土耳其台灣國際搜救隊暨感恩餐會。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲行政院長陳建仁慰勉土耳其台灣國際搜救隊暨感恩餐會。（圖／記者陳以昇翻攝）

特種搜救隊視察許郁文表示，2月6日接獲土耳其發生強震後，政府在第一時間動員130位人員，隊伍中包含4位醫師、4位護理師、1位獸醫師、5隻符合國際標準的搜救犬，並攜帶13噸救援裝備，搭專機前往土耳其執行國際人道救援任務。

影片中提到，從第一批40人的營地在有限的物資及人力下撐過前期的混亂，到第二批人員抵達後補齊130人的糧食及水源、物資等。搜救隊運用各種搜索方式，在瓦礫堆、斷壁殘垣中搜救，還成功救出受困災民，振奮人心。

影片也記錄到救難人員付出的傷痛代價，稱腎上腺素耗盡後的狀態，不是戴手套就能避免的裂痛是他們努力的印記，與當地居民接觸是他們最深的回憶，做家人心目中的英雄是自我療傷的最大力量。全片獻給土耳其人民以及所有台灣幕前、幕後人員。

陳建仁表示，台灣兩梯次130名搜救隊員於土耳其震災發生後，迅速趕往當地進行救援行動，甚至比美國搜救隊更早抵達，並且在救援過程中提供許多有效資訊，充分展現台灣搜救團隊的堅強實力，期待未來各縣市搜救隊都能相互學習及分享彼此救援經驗，並能有效整合，使台灣搜救實力不斷升級，成為世界上數一數二的搜救隊，進而協助訓練周邊國家搜救隊，使他們更堅強。

陳建仁指出，台灣秉持「四海之內皆兄弟」的精神，願意與世界各國互相交朋友，並視他們為自己的家人和兄弟，當其有難時，台灣會盡力伸出援手協助，如同開場影片中播放的一張卡片寫道：「家人的祝福就是最好的祝福」，其實全世界都是一家人、彼此幫忙，而台灣國際搜救隊英勇、充滿愛心與熱心的表現，奮不顧身投入救援工作，更充分展現「Taiwan Can Help, and Taiwan is helping」的精神。

陳建仁也提到，截至22日止，衛生福利部針對土耳其震災專案所開設的賑災專戶，已收到捐助超過10億元，彰顯台灣人民具有慈悲、善良的胸懷，對受苦難者皆能感同身受，並發揮「人飢己飢、人溺己溺」的精神，因為台灣人民的愛心，以及優秀的搜救能量，使台灣成為一個了不起、備受全世界矚目的國家。最後，陳院長再次向所有搜救英雄致上最高的敬意與感謝，希望大家一起努力，讓台灣的國際搜救工作精益求精、更上層樓，成為世界典範。

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