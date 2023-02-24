國民黨關注勞保、能源、低薪、長照　陳建仁：漸次展現成效

記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁24日再度赴立法院，這次未受到國民黨杯葛，順利上台施政報告並接受立委質詢。陳在會前受訪時說，感謝立法院通過了疫後特別條例，昨天行政院也通過了疫後特別預算。」陳建仁喊話，希望這個預算能夠在立法院得到朝野一致地支持，順利地通過這個預算案，讓溫暖能夠及時。

▲行政院長陳建仁赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



立法院新會期17日開議，原依照朝野協商共識邀請陳建仁率各部會首長列席，進行施政方針及施政報告並備質詢，但國民黨團杯葛導致當天陳無法上台，經朝野溝通後立法院今天再邀陳建仁施政報告。

陳建仁會前受訪表示，今天到立法院來做施政報告以及備詢，是憲法規定的責任，希望今天的施政方針報告能夠順利地進行，而且也希望能夠好好地接受備詢。

「更重要的，我們也感謝立法院通過了疫後特別條例，昨天行政院也通過了疫後特別預算。」陳建仁喊話，希望這個預算能夠在立法院得到朝野一致地支持，順利地通過這個預算案，讓溫暖能夠及時，也讓照顧能夠普遍。

針對國民黨團要求陳內閣必須就勞保黑洞、能源政策、低薪、長照4大問題提出書面報告。根據政院送抵立院的報告，陳表示，長照2.0在中央與地方共同合作，以及民間服務機構的積極參與下，已有相當成果，未來將持續朝「鼓勵發展社區小規模多機能照顧資源」、「強化失能預防」、「充實均衡服務資源提高近便性」等方向努力，以期建構更友善完備的長照制度與環境。

針對低薪問題，陳建仁表示，為提升國內薪資水準，政府致力優化產業環境、提升勞工素質、引導企業為勞工加薪，中長期措施有「增加投資、加速產業升級、降低受薪階級負擔、提升人力素質及縮減學用落差」等。他強調，提升國內薪資水準的各項措施均積極推動，也漸次展現成效。至於勞保財務，陳建仁表示，未來仍會視勞保財務狀況持續撥補，以適度維持基金水位。

陳建仁表示，能源轉型政策以「展綠、增氣、減煤、非核」的潔淨能源發展為原則，確保供電穩定，同時兼顧降低空污及減碳；在「非核」方面，除核四不啟封、不商轉外，核一廠及核二廠1號機已進入停機期間，核二廠2號機、核三廠1號及2號機也分別依法將於今年3月、明年7月及後年5月如期停機，朝非核家園目標邁進。