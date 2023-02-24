渡假村CEO嫖妓搞外遇！妻見「5種壯陽藥+爆量保險套」崩潰求離

▲人妻心碎指控結婚30年丈夫長年在外風花雪月與多名女子交往，甚至在包包內搜到保險套壯陽藥，怒提離婚並對丈夫及3名小三求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

男人有成就就外遇？1名正宮心碎控結婚30年丈夫，雖先後任知名飲料製造商財務長、度假村執行長等，卻長期到風月場所消費，更同時劈腿3名女子還搜到「三寶佛不漏氣」等壯陽藥及多枚保險套，而夫卻大方承認在外「開查某」，讓心碎不已的她決定訴請離婚，並對放縱情慾享樂丈夫、介入婚姻的3女提告求償。

正宮主張，丈夫阿任（化名）2013年起開始與小三交往、2016年又結識小四、2021年再與小五熱戀，甚至備有「三體牛鞭勃動力」、「三寶佛不漏氣」、「SENTRP勃起功能障礙」等壯陽藥及多枚保險套，丈夫雖坦承有嫖妓習慣，卻不認錯，也不斷絕與3女關係，無視婚姻忠貞、背離家庭倫理，更反過來要求給500萬元才願離婚，讓她痛苦不已，除訴請離婚，丈夫要與3名「女朋友」連帶賠償共300萬元。

阿任理直氣壯向法官辯稱，自己先後擔任製造商財務長、某度假村執行長，任職期間需要陪董事長及經理人去風月場所應酬，但也都會告訴妻子，妻子也都知到他在外活動，且2017年離開度假村公司後就沒再與小三、小四聯絡，也沒再去酒店等場所消費，回歸家庭。

而後來因職務關係經常與銀行往來、擔任公司連帶保證人，為避免影響原告及孩子，雙方在2011年約定改用分別財產制，並拋棄剩餘財產分配請求權，早年購買的房子也登記在妻子名下，家庭支出也由它負擔甚至連每月薪資都交給妻子掌管，現在已無存款及收入。

他甚至反控妻子時常因家庭經濟及房屋貸款問題與他爭吵，又在2021年發現他與小五合照，誤認他有外遇，才會翻舊帳提起過去與小三、小四舊事，至於過去接觸過的小三、小四都是工作機會上認識，都沒有發生性關係，只是玩笑訊息。

▲事業有成的人夫遭妻指控在外劈3女。（示意圖／pexels）

挨告的小三、小四、小五均未到庭說明，則以書狀答辯說，正宮所控都不實，且沒有再聯絡，駁回正宮的請求。

法官查看正宮提供的證據發現，阿任簡訊內稱呼小三「老婆」與小四出遊照，甚至傳「請代我向岳父問安，一定要喔」、「最疼的距離!是你不在我身邊…但還是在我心裡」，小四則回「補充點男性威爾剛，晚上才能享受幸福」以及「如果彼此有心~如果你願意，不要覺得委屈的話，我會~也願意…執子之手，與子白頭…所以…你不必刻意的(地)避開我對你的寵愛」等肉麻訊息加上擁抱親吻貼圖。

法官勘驗證據時，有小五與阿任視訊時，僅穿內衣褲還露乳溝及身體視訊畫面截圖，從相關證據，法官認阿任與小五確實有親密交往關係；且根據正宮與阿任錄音檔，正宮問「你可以解釋你為什麼隨身包包攜帶壯陽藥？5種壯陽藥」阿任則理直氣壯回「「我開查某呀」」，且阿任還說「我承認我外面嫖妓啦，又怎樣…男人在外面」。

錄音對質時正宮痛心說「你知道感情對女人尤其對我是非常很重要的，你又要外面的小三、又要外面的小四，我沒辦法接受，我沒辦法過這種日子，你怎麼講」，阿任回「我告訴你，我認為不叫小三，你認為的小三我不叫小三」、「我現在不想再提到小三這兩個字了，我的觀念打從心裡就不認定，我只認定他是我的炮友」、「反正現在就是說，我一句很白，我從來沒有把他們當作是我什麼什麼人，我也沒有承認說我對，那你呼天搶地的那個，反而讓我更反感而已」。

法官認阿任婚姻內多次違背婚姻忠誠義務，分別與3女發展親密交往關係，破壞正宮對他信任與安全感，屢次溝通均未獲善意回應，因此判准2人離婚，至於正宮向丈夫請求的80萬，因正宮起訴後請求加速審理，早日與夫撤底分離回歸身心平靜，故難認有因判決離婚而受有精神上痛苦，駁回請求。

然而，阿任與小五交往期間非長，除有穿著肉衣褲裸身、乳溝視訊及戶外互依偎合照外，無其他證據證明2人有更進一步親密關係，而阿任先前與小三、小四交往被正宮知道後，仍與小五發展不正當關係，明顯漠視正宮權利，審酌其正宮財產總額比阿任高出許多，認賠10萬合理。

共同侵害配偶權部分，正宮雖主張阿任與小三交往持續迄今，而阿任也強調2人無聯絡，只是幫忙代繳電信費，加上小三已出境，證據不足認定2人有逾越分際交往，無法採信；阿任與小四單獨出遊，且有男性威而鋼等煽情對話，判賠2人須平均分擔賠正宮12萬元。