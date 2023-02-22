控王建民外遇辣妻敗訴　「1天8百則」名醫4萬則訊息印成書當證據

▲台南耳鼻喉科醫師王文哲，控告醫美名醫妻蕭嘉蓉與前旅美職棒球星王建民有婚外情，台南地院判他敗訴，王文哲表示已提上訴，並把王、蕭2人約4萬則的通訊對話紀錄印成3大冊，將提供二審法官審理明辨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南耳鼻喉科醫師王文哲，控告醫美名醫妻蕭嘉蓉與前旅美職棒球星王建民發生婚外情，台南地院判他敗訴，王文哲今(22日)不平地說，他截取王與前妻從2014年底到2015年11月的對話紀錄共約4萬則訊息，單日最高有800則，每天平均1百多則，2人互訴情衷，常常徹夜談心，他反問，這樣算「查無實證」嗎？

王文哲說，他是偶然地從家用USB隨身碟，發現妻子蕭女與王建民的互訴情意對話內容，因為他父親要他顧及兩家都有孩子，以及保護孩子的立場，所以他一直沒把這些對話內容證據對外曝光，但今(22日)的週刊報導，他發現有人在帶風向，之前他已把王建民與蕭女的對話內容擷取，印成厚厚的3大冊，他要讓這些事實證據說話，由社會公評，也會尊重司法最終判決。

王文哲心有不平地質疑，王建民敢說自己是「衰捲」人家的婚外情嗎？王建民沒有問題嗎？他擷取的對話紀錄都是證據，彙整成3大冊，他已對此案提出上訴，日後就讓二審法官來檢視王建民與蕭女這件婚外情案。

據了解，王文哲曾寫給承審法官1封信中批判指出，王建民與蕭女2人在對話紀錄中常互訴愛意情衷，2人曾都躲到廁所去聯絡通話，2人都是已婚身分，難道這樣連續幾個月從晚上11時聊到凌晨3、5時甚至7時，「想你」、「愛你」之言詞不斷，還互傳環抱合照，還加問「開心嗎？」2人之間沒有問題嗎？若非不倫，2人怎會背著家人半夜頻繁對話，多次曖昧單獨出遊，彼此定位，互贈貴重禮品，包括名牌皮箱、手錶、貴重玉石等。

王文哲還在信中懇求法官，能頂住外界強大壓力做出適當判決，因為在通姦除罪化之時，若民法還不能適切保障該有的夫妻配偶權，所謂配偶權就只能流於口號。

王文哲與前妻蕭嘉蓉於1997年結婚，婚後育有1子1女，但10多年前王男疑似外遇被抓包，當時王男曾立下切結書，承諾移轉所有財產且絕不再犯，以示悔過。豈料2020年5月間，王文哲先與38歲離婚的許姓女患者發生婚外情，王男多次帶許女返回住處發生性關係，蕭女察覺丈夫有異後，在自家裝設監視器，並僱用徵信社協助蒐證，沒想到果真拍到丈夫與小三在家上床情事，甚至除許女這名小三之外，竟還有小四李女。

對於王男劈腿2女，蕭女不僅向法院訴請離婚，也對王文哲與小三許女、小四李女等3人，提出兩件民事侵害配偶權官司，兩案各求償1000萬元。

其中王文哲與許女遭求償1000萬元精神慰撫金的部分，一、二審都判2人要連帶賠償蕭嘉蓉100萬元定讞；小四李女與王文哲遭連帶求償部分，一審台南地院原判2人要賠償250萬元，但2人上訴後，二審法官重新審酌3人職業、經濟狀況與侵權行為，改判王文哲與小四李女連帶賠償100萬元，全案定讞。此外，李女的曾姓丈夫也曾向王文哲索賠精神慰撫金250萬元，台南地院另判王文哲要賠償曾男50萬元。

據了解，王文哲與妻子蕭嘉蓉雙方正在進行離婚官司，目前2人處在分居中，如今王文哲反控妻子蕭嘉蓉與王建民有婚外情，勝負疑攸關2人目前的離婚訴訟，這場官司的結果有待後續觀察，