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社會 社會焦點 保障人權

車震老闆嬌喊「求你給我」全紀錄　女員工離職開公司賠更多

▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲新北一名女員工在車上連結老闆，性愛過程都被行車紀錄器錄下，而後她離職成為知名寢具公司老闆，卻遭正宮拿錄音檔提告求償120萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名人妻發現開公司的丈夫偷吃女員工，兩人在開車外出時，趁停車等紅燈時不斷接吻，最後乾脆把車停在停車場激戰一番，整個性愛過程都被行車紀錄器錄下，讓人妻聽完崩潰對小三提告，求償120萬元。新北地院審理，認為小三侵害配偶權屬實，審酌她離職後成為知名品牌老闆等情狀，判她應賠償50萬元。

人妻主張，小三原是丈夫公司的員工，明知道老闆已婚，還與他發展婚外情，直到她查看行車紀錄器，才發現丈夫於2020年9月9日時開車搭載小三時，兩人只要等紅燈就不斷接吻，最後忍不住到停車場車震。她隨後整理過去所有行車紀錄器的影片和錄音，發現兩人多次發生性行為，讓她看了內心非常痛苦，對小三提告求償120萬元。

小三在審理時辯稱，她於2020年7月擔任人夫員工時，人夫藉職便對她展開追求，兩人交往後有親吻、摟抱、鹹濕對話調情，但並沒有性關係，隔年她發現人夫已婚，就主動與他分手並離職撇清關係，正宮卻一直打電話到她經營的公司客服騷擾、索求賠償，讓她懷疑自己遭到仙人跳。

法官指出，小三在人夫公司任職時，曾在公司群組發訊息說「○○（人夫）老婆小孩的照片～」，顯然知道人夫已婚。另又檢視行車紀錄器， 只聽見車內不斷發出接吻聲，小三告白說「我不理解愛，好像太愛了……我覺得你，腳掌也很性感」，接著小三傳出「啊！啊！」的呻吟，人夫說「妳好濕哦，太濕了吧！妳也太濕了吧！ 」、「所以我還沒買保險套，要去買嗎？」，之後小三不斷嬌喘「想要，我求你！求你給我！我求你！求你！」及長達3分多鐘的「啊哈」聲，最後小三表示「舒服」等對話，兩人顯然發生性行為。

法官認為，小三確實和人夫在交往時發生多次性關係，已侵害配偶權，審酌正宮為軟體公司行銷經理，因此事身心受創，進行多次心理諮商，小三現在也事業有成，成為知名寢具公司負責人等一切情狀，判她要賠正宮50萬元，全案還可上訴。

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