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社會 社會焦點 保障人權

公婆存款借名登記幫繳保費　媳婦離婚「異想天開做這事」慘了

▲▼台灣銀行,台銀,匯款,臨櫃業務,存款,提款,金融,外匯,外幣匯兌。（圖／記者李毓康攝）

▲蘇姓女子離婚後，將公婆放在她帳戶內的存款全部轉走。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄蘇姓女子和周姓男子2008年結婚時，公公婆婆發現媳婦的保險不夠，於是將兩人的養老金200萬元，以媳婦的名字存入銀行，並將利息拿來幫媳婦買保險，不料蘇女和周男在2018年離婚，蘇女竟跑到銀行將剩餘的159萬元，全部轉走，公婆發現後氣得提告侵占，法院審理後，判蘇女徒刑6月，得易科罰金。

判決指出，蘇女和周男結婚後，公公婆婆覺得媳婦的保險不夠，隔年用媳婦的名字在銀行開戶，並陸續存進200萬元，公婆也和媳婦約定，這200萬是將來兩人養老要用，利息可以拿來付媳婦的保險費，但存摺和密碼則由公婆保管，雙方也相安無事。

不料，後來蘇女和周姓老公感情生變，在2018年9月雙方協議離婚，蘇女則在2019年2月間，跑到銀行辦理新的存摺和密碼，並將帳戶內的餘額159萬餘元全部轉走，公婆發現後，氣得提告蘇女侵占。

蘇女被告後辯稱，這些錢當年是公婆贈與的，她有完全的使用支配權，但法院卻發現，帳戶開設後，不論是金錢的進出往來、存摺的保管、密碼的設定都是公婆在弄，媳婦從頭到尾都沒有經手，因此認定當初是借名登記，審理後依侵占罪判處蘇女徒刑6月，得易科罰金，全案可上訴。

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