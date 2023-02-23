快訊／調解庭結束！小甜甜撤告傷害　宋晉賢曝離婚進度：已調解好

▲小甜甜、宋晉賢今召開調解庭。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、陳韻如／台北報導

女星小甜甜（張可昀）小13歲圈外老公宋晉賢正式鬧翻，雙方也打起離婚訴訟。士林地院通知雙方今（23）日召開調解庭，而小甜甜下午一身輕裝拎著價格約12萬的Dior手提托特包現身。就在經過約3小時的調解，調解庭結束，不過雙方對於是否正式離婚，僅對外回應，「謝謝關心」。

小甜甜與宋晉賢原本於1月下午進行首次調解庭，但在開庭前卻因宋晉賢突然致電取消，改訂23日下午，法院23日下午再開調解庭，安排雙方進一步溝通，面對媒體，小甜甜的先生宋晉賢僅回答「謝謝關心」就快步進入法院；小甜甜則是較晚抵達，她拎著價格約12萬的Dior手提托特包，客氣對媒體說「謝謝」就進入調解庭。

▼宋晉賢庭後低調受訪。（圖／記者黃宥寧攝）

調解庭於下午3時20分開始，進行了將近3小時才結束，小甜甜先步出法院，被問到調解狀況，以及傷害部分是否對宋晉賢撤告，她僅對媒體連說好幾次「謝謝大家」，經紀人則在旁以有通告為由，快步帶人上車離開，沒有接受訪問。

隨後步出的宋晉賢，對於媒體詢問「是否恢復單身？」僅回「謝謝大家關心」，至於被問到之前小甜甜提告的傷害罪嫌部分是否撤告，他則回「有，我們就是已經調解好了」至於，其他內容調解內容，他則回答不方便公開。