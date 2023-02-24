228連假期間繳納違規罰款　利用行動支付方式超便利

▲▼ 嘉義市監理站辦理違規罰款繳收繳情形。（圖／嘉義區監理所）

記者翁伊森／嘉義報導

228連續假期即將到來，公路總局訂自112年2月24日0時起至112年2月28日24時止共計5天，提供87條國道客運路線平均約85折票價及48條台灣好行路線使用電子票證有半價優惠，以及搭乘國道客運、臺鐵、高鐵10小時內，轉乘在地客運享一段票（或基本里程）免費等多項優惠措施。

嘉義市監理站站長吳孟峰表示，民眾於連假期間，除搭乘公共運輸返鄉之外，可多利用客運出遊，既優惠又能避免駕車疲勞，快樂出門平安回家。

另外，強制汽車責任保險法部分條文修正及增訂已自111年11月30日起施行，對於未依規定投保強制險者的舉發方式，除原有攔檢稽查舉發外，新增了違反道路交通管理處罰條例併同舉發，亦即如有超速、闖紅燈、違停等等逕行舉發的交通違規，經查未投保者會一併開罰。呼籲車主朋友們務必留意強制險效期的有效性。

嘉義市監理站也表示，若有交通違規罰單應到案期限在228連續假期期間者，將自動展延至第1個上班日(3月1日)。除有吊扣銷、講習、驗車等依規定需到監理單位處理的案件外，得採郵繳或向委託之金融機構繳納罰鍰之案件，可透過手機行動支付繳費，目前提供「一卡通 Money」、「嗶嗶繳」、「橘子支付APP」、「元大行動APP」、「街口支付」、「樂購蝦皮」與「永豐銀行繳費網」方式繳費，快速又便利。