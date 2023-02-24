美式、拿鐵都10元！4大超商「228連假咖啡優惠」快看　還有買1送1

▲7-11 CITY CAFE特大杯美式買1送1。（圖／7-11提供）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

今天再辛苦一下，馬上就要迎接連假了！以下就整理4大超商祭出的「228連假咖啡優惠」，不僅有美式、拿鐵「買1送1」，還有限時「加10元多喝1杯」，絕對要把握便宜喝一波。

●7-11

7-11即日起至2月28日於全門市推出「CITY CAFE特大杯美式買1送1」、「CITY CAFE特大杯拿鐵任選買2送1」、「CITY TEA一顆檸檬青茶2杯88元」、「CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾2杯99元」，提醒現萃茶限指定門市販售。

OPEN POINT行動隨時取於同時間有「2大組合價優惠」，188元優惠有「CITY PRIMA冰精品燕麥拿鐵3杯」、「CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶／咖啡珍珠歐蕾任選4杯」、「CITY TEA完熟蘋果冰茶／冰淇淋紅茶任選4杯」；另為688元優惠，品項有「CITY CAFE大杯美式26杯」以及「CITY CAFE大杯拿鐵18杯」，換算下來，平均每杯大杯美式只要26元、大杯拿鐵38元。

●全家

全家即日起至2月28日於全門市祭出「Fami!ce霜淇淋第2支10元」，且口味任選；期間加碼喝「Let’ s Café大杯特濃拿鐵買1送1」，且不限冷熱，還有私品茶「濃靜岡抹茶拿鐵第2杯8元」好康，提醒咖啡飲品須使用全盈+pay支付才可享有優惠。

●萊爾富

萊爾富將在2月25日起至2月28於全門市推出「Hi Café大杯美式／大杯拿鐵同品項加10元多1杯」，冰熱任選，換算下來，大杯美式平均單杯不到28元、大杯拿鐵則不到33元即可開喝。

▲萊爾富咖啡+10元多1杯。（圖／萊爾富提供）

●OK mart

OK mart即日起至2月28日於全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買2送1」，期間加碼於OK mall雲端商城推「大杯莊園級美式／拿鐵享同品項買10送5、買20送12」優惠，且不限冰熱，還能寄杯。