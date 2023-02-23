蛋荒真相大揭密！　王鴻薇舉缺蛋原因痛批「非天災是人禍」

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

近期蛋價上漲、缺蛋問題延燒，引發民怨，農委會主委陳吉仲也首度道歉。國民黨立委王鴻薇今（23）日就透過臉書指出缺蛋原因，並大批「這不是天災，而是人禍」，喊話「陳吉仲真的應該下台」。

王鴻薇指出，缺蛋問題持續延燒，側翼更是大舉出征，要人民噤聲，不准說缺蛋，否則就是中共同路人，她痛批，如此噁心的護航，反而激起更多民怨，昨（22）日陳吉仲終於道歉，讓很多還在喊沒缺蛋沒下車的側翼，直接慘遭打臉，結果現在這些側翼最新的攻防是，「全世界都缺蛋，台灣人不要太不滿。」

王鴻薇表示，她無意再跟這些側翼口水，就用事實說話。她研究了去年到今年農委會雞蛋進出口狀況，以及相關專案計畫發現，去年農曆年開始爆發缺蛋危機，農委會特別「專案有條件輸入日本雞蛋」，該計畫自去年3月開始進口，才予以舒緩缺蛋危機，但日本在禽流感後，這項計畫在去年11月結束不再供應雞蛋，但雞蛋進口卻在此時來到高峰（進口數約900萬顆蛋）。

王鴻薇質疑，國內雞蛋一個月少了900萬顆的進口 ，農委會竟然沒有任何備用進口計畫或配套，「我想請問一個月少了900 萬顆雞蛋，國內會不缺蛋嗎？陳吉仲連這個道理都不懂嗎？」她直言，今年農曆年果然又爆發缺蛋危機，「這些問題是全球性嗎？是天災嗎？是禽流感嗎？都不是，這就是人禍。」

王鴻薇提到，而她提出的這些資訊跟結論，也恰恰被農委會證實，因為農委會現在的解方，就是再專案來進口500萬顆澳洲蛋應急，她表示，「也就是說這3個月，台灣人的缺蛋，農委會絕對要負最大責任」，她也大批，尤其行政院副院長鄭文燦跟陳吉仲兩人的有蛋擺拍，看起來多麼諷刺。她強調，「缺蛋就是決策錯誤」這已經是無庸置疑的事實，「身為主委的陳吉仲還不必下台嗎？側翼還要來拗嗎？」