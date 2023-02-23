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快訊／解蛋荒！農委會投入33億禽舍改建　雞蛋進口短期專案

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價從本月13 日調漲後，重回去年7月歷史新高，全台又陷入「蛋蛋危機」，引發民怨。農委會主委陳吉仲今（23日）下午宣布投入33億元推動禽舍改建計畫，徹底解決一再缺蛋的根本問題；此外，也進行雞蛋進口短期專案，解決燃眉之急。

行政院會上午通過「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，特別預算編列新台幣3800億元中，包含農委會所提強化農業韌性及推動農漁民協助措施。

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陳吉仲今親上火線召開記者會指出，將透過短、中、長期規劃，解決國內雞蛋產量問題，首先在長期推動禽舍改建，農委會預估投入33.76億元，推動傳統開放式禽舍改建為非開放式或密閉水濂環控禽舍，希望降低極端氣候及禽流感的威脅影響，計180多棟受惠。而在養禽場全面升級改善之前，會持續全力防範蛋雞場疫病發生，輔導養禽場做好禽埸自衞防疫工作及加強家禽流行性感冒強化防疫措施。

陳吉仲說，中期規劃部分，已增加蛋種雞進口數量達30萬隻，並全面協助種雞場、蛋中雞場、蛋雞場增養及復養工作，近期也會提出獎勵方案，鼓勵雞農盡快投入生產工作。

陳吉仲指出，為解決短期需求，已辦理短期專案進口殼蛋、液蛋合計約500萬顆，同時積極協調蛋商橫向調度，並且透過「進口補足加工、加工釋出消費」的方式向加工業者調度雞蛋，以及強化冷鏈庫存調節機制，透過各地蛋商及運銷業者加強橫向調度補足各大通路，全力滿足消費者需求，同時農委會也會吸收進口增加的成本，不會轉嫁到消費者身上。

農委會指出，因禽流感及氣候因素導致國內雞蛋供應量減少，目前每日雞蛋供應量11萬2千箱（一箱200顆），近期每日消費量缺口約在50萬顆至80萬顆之間波動，以北部大型通路較受影響。

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