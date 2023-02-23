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雞蛋「變貴變少」爆搶購　律師嗆：不是政府失職，是民眾失智

▲▼養雞農悲觀認為，雞蛋供應回復可能要2年時間。（圖／記者唐詠絮攝）

▲養雞農悲觀認為，雞蛋供應回復可能要2年時間。（圖／記者唐詠絮攝）

記者邱晟軒／綜合報導

國內雞蛋價格高漲，雞蛋不易買到引發「蛋荒」造成民怨，鴻海創辦人郭台銘日前更在臉書以「剩蛋快樂」痛批民進黨政府讓全台鬧蛋荒。對此，律師呂秋遠認為雞蛋供應問題並不是政府失職，而是有這些想法的「民眾失智」。

呂秋遠今（23日）在臉書發文表示，一個負責任的公眾人物，不會在自媒體上，鼓吹某項民生物資缺貨，因為當他這麼呼籲，下場就是民眾會開始恐慌搶貨，原本沒注意到這件事的人，反而會爭先恐後去搶貨，最後即便不缺貨，也會真的就缺貨。

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呂秋遠說明雞蛋議題，指出近年來的雞蛋供應原本就很不穩定，原因在於這兩年的原物料供應受到疫情嚴重影響，不論能源、穀物數量都變少，價格也暴漲，蛋價當然變貴，況且，不論是日本、南韓、台灣，只要是有禽流感的國家，都是如此；以日本為例，去年已經至少因為禽流感，處理了1,500萬頭以上的雞隻。氣候異常、台灣的蛋雞農設備不足，都導致蛋雞的雞蛋產量變少。

他解釋，雞蛋變貴又變少，不是只有台灣，很多國家都是，而如果不是台灣長久以來的政府油電補貼，不只雞蛋，台灣的其他民生物資不知道會飆漲到什麼樣子，「當然，我們的許多民眾，還是寧願要錢，不想把稅金作為補貼電價油價水費。」

▲▼全聯雞蛋每人限購2盒。（圖／記者周姈姈攝）

▲賣場祭雞蛋限購令，每人限購2盒。（圖／記者周姈姈攝）

呂秋遠說，有些人就是要政府讓水電油永遠便宜、民眾可以不時領到政府發的錢、零到18歲的孩子政府養、物價不可以漲、雞蛋隨時都要買得到，而且一定要便宜，不然政府就是失職。

「哈囉，這不是政府失職，是有這些想法的民眾失智，好嗎？」呂秋遠表示，政府又不是鴻海，難道政府可以檢查蛋雞的尿有沒有變黃？沒有變黃，代表不夠努力生。然後對這些母雞開罵、拍桌子，要母雞超時加班？這不是給母雞加班費就可以解決的問題，好嗎？叫母雞罰站、一天工作18小時，雞蛋也不會產量大增的。

呂秋遠向郭台銘喊話，表示身為一位影響力這麼大的公眾人物，要負起應有的言論責任，「不要為了媽祖要他選總統，就開始鼓動民眾搶購雞蛋，若真心要好好選總統，現在應該做的，是讓民眾安心，不要搶購，讓蛋價回歸市場機制」，因為就算蛋量充足，也立刻會被搶光，進而造成社會上更大恐慌。

呂秋遠文末直言，「有人說缺衛生紙，立刻去搶。有人說缺雞蛋，立刻去搶，那我們其實都缺錢，要不要去搶？還是，我們缺的其實不是衛生紙，也不是雞蛋，而是缺錢跟缺大腦？」

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