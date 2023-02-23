「鬧蛋荒」千夫所指　陳吉仲：外界責難一肩扛「隨時離開沒問題」

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

蛋價上漲，全台蛋荒議題越演越烈，連鴻海集團創辦人郭台銘也批評政府失職，農委會主委陳吉仲道歉也止不住火。資深媒體人周玉蔻更直指陳吉仲危機處理能力太差，繼續留在內閣就是災難。陳吉仲今（23日）回應，願意承擔所有政治責任，如果留在內閣無法加分，隨時離開都沒問題。

陳吉仲今親上火線說明解決全台蛋荒最新措施，針對媒體提問，被周玉蔻點名危機處理能力不足，將為內閣帶來災難。陳吉仲表示，如果在內閣無法幫整個團隊加分，願意承擔所有政治責任，去留非常清楚，但強調農委會防檢局、畜牧處同仁已盡全力，把禽流感衝擊降到最低，也跟全世界搶進口蛋，「如果這樣還沒做好，所有政治責任我來承擔」。

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陳吉仲說，「雞蛋問題當然是主委要負全責」，現階段的責任就是把蛋的缺口補足，把長久以來的禽舍改建好，過去三、四十年沒辦法解決的問題，趁著現在全民關注的時候來解決，白話文就是，要讓農民賺錢、消費者買得到蛋、產業競爭力提升，外界責任會負起全責，「如果做不好，隨時離開沒問題」。

另有媒體問到，中國國台辦發言人朱鳳蓮指台灣每顆雞蛋加價15至20元，奉勸民進黨當局真正從台灣民眾福祉出發。陳吉仲表示，目前國內雞蛋批發價每台斤52元，一顆約5.2元，洗選到超市約6點多元，價格非常清楚，不瞭解國台辦發言人為什麼會這麼說，國台辦很多資訊應該要針對國家相關資訊更瞭解，否則相關發言，都會讓人存有疑問。