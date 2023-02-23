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桃園市護理師甄選遭疑圖利特定人士　衛生局回應了

▲桃園市政府衛生局今年護理師徵選被網紅「四叉貓」在臉書質疑是圖利特定人士，衛生局今天做出回應。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市政府衛生局今年護理師徵選被網紅「四叉貓」在臉書質疑是圖利特定人士，衛生局今天做出回應。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對網紅「四叉貓」劉宇今（23）日在臉書貼文指稱，桃市府衛生局今年護理師甄選，面試與口試同一天完成，且考完隔天就放榜「效率超高」，疑似圖利特定人士。市府衛生局緊急強調，甄補期程在不違背相關人事法制規定下進行，徵選過程均依業務需求做出整體考量，絕無外界所指情事。

根據「四叉貓」劉宇在臉書上爆料，桃園市衛生局今年度護理師甄選期程超短，公告徵才簡章4天就截止，考試資格公告時間僅6天，面試、口試還在同一天完成，考完隔天就放榜效率超高，甄選上護理師中，有2位是來自敏盛綜合醫院，因新任局長劉宜廉先前擔任敏盛綜合醫院院長，此種巧合不免有「圖利特定人士」之聯想。

桃園市政府衛生局回應指出，今年度護理師甄選，自1月19日至2月3日於人事行政總處事求人機關徵才系統、市府衛生局網站公告徵才，相關資訊在公告期間都見諸於徵才系統，且公告期長達16天，並非「四天就截止」，而該職缺主要係今年爭取設置新增職缺，考量各衛生所反映人力短缺，在甄補期程不違背相關人事法制規定下，儘速甄補第一線基層人力，以提供市民更完善的服務。

衛生局強調，因報考人員來自全國各地，基於體恤各護理人員奔波辛勞與避免舟車勞頓，故規劃筆試與面試均於同一天內辦理，此項調整也清楚敘明在簡章當中；此外，錄取人員來自各地醫院或公衛體系，其學經歷均是衛生局依衛生所業務推動需求做出整體考量，並無外界所指之情事，盼外界尊重衛生服務之專業，勿因網路言論形成寒蟬效應。

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