「龍舟天菜」墜坑意外過世　桃園龍舟隊臉書貼文「真的很想念祢」

▲「龍舟天菜」陳俞安日前騎車不幸墜坑意外過世，所屬桃園龍舟隊昨天在臉書貼文「真的很想念祢」，圖為陳俞安生前在泰國參賽訓練照片。（圖／翻攝自臉書《桃園龍舟隊》）

記者沈繼昌／桃園報導

「龍舟天菜」陳俞安於本月16日清晨騎車時不幸墜落深達14米立坑送醫不治，消息傳來讓其所屬桃園龍舟隊員都為此意外感到難過與不捨，隊員們蒐集其生前參賽與訓練照片PO在臉書上，「感謝俞安教練於離開我們的前一天還努力再為選手爭取裝備經費和精心規劃訓練」，隊員們最後只想說「真的很想念祢」、「安心在天上，達成我們的目標」。

桃園龍舟隊在臉書上指出，桃園龍舟隊為非盈利團隊，近年來多次代表桃園市參與全國運動會、全民運動會、國手選拔賽、國際賽等龍舟賽事為國家與桃園爭光。俞安選手資歷豐富，包含輕艇、龍舟等皆獲佳績，更於2018年參加亞運會（桃園市僅2位選手）奪得2金1銀佳績，而後除了維持選手訓練外，也開始著手為未來退役生涯規畫（包含考取教練證照、進修研習及加入教練團隊學習），並於2022全民運動會龍舟拔河項目擔任執行教練（勇奪1金2銅，台灣唯一奪得三面獎牌之縣市），2023原住民運動會龍舟項目也順利被推舉為正式教練，近期更入選今年即將舉辦的杭州亞運龍舟項目國家培訓隊。

桃園龍舟隊常年以大溪石門水庫龍珠灣水域、大溪河濱公園、龍潭大池水域等做為訓練基地，目前龍珠灣水域有4艘龍舟（其中一艘中型龍舟為桃園龍舟委員會提撥借用，另外三艘為善心人士團體與隊員募資購買），今年原住民運動會將於三月份在台北市舉行，全國各地各隊伍正緊鑼密鼓的進行訓練，桃園市身為龍舟傳統勁旅當然也不會鬆懈，俞安教練特別安排每週3-4天的訓練，但因平日大部分隊員需要上課與上班，因此訓練時間必須排定在早晨，經隊員調查後如果到石門水庫龍珠灣水域訓練，大部分隊員需要再提早一小時起床出門才能完成訓練並準時到達上班或上課地點，因此後續有透過詢問到距離交流道較近的龍潭大池訓練之可行性，多次向上級單位告知相關問題未果後，最後隊員協調到大部分隊員所屬的Hooksport私人俱樂部和真理大學學生之付費據點台北市百齡龍舟碼頭訓練（因為百齡碼頭距離交流道近，因此比龍珠灣水域更適合），以上為到台北訓練的來龍去脈。

原住民運動會代表隊成員感謝俞安教練，「於離開我們的前一天還努力再為選手爭取裝備經費和精心規劃訓練，最後也由原民局和體育局火速通過裝備採購提案，俞安無私奉獻精神代表對我們大家的肯定與如同家人的對待，目前也有桃園龍舟教練團暫時協助訓練，我們也持續保留俞安教練為本賽事教練不改變。我們最後只想說『真的很想念祢！』、『安心在天上，達成我們的目標』。」

貼文最後寫出俞安教練的公祭儀式式將於本月27（週一）上午10時舉行，最後的紀念影片將於9時30分播出，邀請俞安的朋友到場陪同走完最後一程。