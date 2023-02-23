桃園八德「15層樓」廣告招牌起火　消防緊急動用雲梯車滅火

▲桃園市八德區一棟高樓層社區廣告招牌今天上午發生火警，消防局動用雲梯車灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區一棟24層大樓今（23）日上午發生火警，這起火警罕見地發生在15層樓外牆廣告招牌，消防局緊急動用雲梯車灌救，警消現場灌救時引起來往行人注視，經過約半小時灌救後順利撲滅火勢，根據初步調查，廣告招牌內有照明設備，晚上字體會發光照明，有可能是電線路短引發火勢，至於真正起火原因仍需由消防局火調科調查釐清。

▲桃園市八德區一棟高樓層社區15層樓廣告招牌今天上午失火，消防局以雲梯車灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，今天上午9時11分接獲報案指稱，八德區長興路「宏普之星」社區竄出大火，社區樓高24層，起火點則位於15層樓外牆招牌，桃園市消防局第一大隊出動包括雲梯車在內的10輛消防車、1輛救護車與27名消防人員到場灌救，其中雲梯車向三處燃燒招牌灌救，八德警方則在火場四周圍起封鎖線，避免人車誤闖。

▲桃園市八德區一棟高樓層社區廣告招牌今天上午發生火警，「宏普之星」四自有三字冒出火舌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員經過約半小時灌救，火勢於上午近10時許被撲滅，現場並無人員受困或受傷，根據初步調查，起火招牌內有照明等設備，夜晚時有照明功能，有可能是電線路短路引發火警，但這起發生在高樓層外牆火警尚屬罕見火警，至於真正起火原因還需調查釐清。