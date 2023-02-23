　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園八德「15層樓」廣告招牌起火　消防緊急動用雲梯車滅火

▲桃園市八德區一棟高樓層社區廣告招牌今天上午發生火警，消防局動用雲梯車灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區一棟高樓層社區廣告招牌今天上午發生火警，消防局動用雲梯車灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區一棟24層大樓今（23）日上午發生火警，這起火警罕見地發生在15層樓外牆廣告招牌，消防局緊急動用雲梯車灌救，警消現場灌救時引起來往行人注視，經過約半小時灌救後順利撲滅火勢，根據初步調查，廣告招牌內有照明設備，晚上字體會發光照明，有可能是電線路短引發火勢，至於真正起火原因仍需由消防局火調科調查釐清。

▲桃園市八德區一棟高樓層社區15層樓廣告招牌今天上午失火，消防局以雲梯車灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區一棟高樓層社區15層樓廣告招牌今天上午失火，消防局以雲梯車灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，今天上午9時11分接獲報案指稱，八德區長興路「宏普之星」社區竄出大火，社區樓高24層，起火點則位於15層樓外牆招牌，桃園市消防局第一大隊出動包括雲梯車在內的10輛消防車、1輛救護車與27名消防人員到場灌救，其中雲梯車向三處燃燒招牌灌救，八德警方則在火場四周圍起封鎖線，避免人車誤闖。

▲桃園市八德區一棟高樓層社區廣告招牌今天上午發生火警，「宏普之星」四自有三字冒出火舌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區一棟高樓層社區廣告招牌今天上午發生火警，「宏普之星」四自有三字冒出火舌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員經過約半小時灌救，火勢於上午近10時許被撲滅，現場並無人員受困或受傷，根據初步調查，起火招牌內有照明等設備，夜晚時有照明功能，有可能是電線路短路引發火警，但這起發生在高樓層外牆火警尚屬罕見火警，至於真正起火原因還需調查釐清。

 【更多新聞】

貨車司機這件事沒做好慘了！風吹塑膠紅籃掉滿地　騎士秒遭擊落

圍觀飆車被攔查　他衝撞員警逃逸！辯「B柱死角」下場曝

全國唯一！媽祖、開漳聖王水上遶境　28尊神佛搭遊艇庇佑子民

 

 

 

ET快訊
女孩為「月薪10萬」想拍AV　他苦勸揭悲慘真相
快訊／限空令退場！　金管會解除4大救市措施
快訊／遭控偷吃王建民！　辣女醫怒反擊了
北市發1500元！　55萬人「嗶卡」就能領
炎亞綸「每天都吃蛋」遭酸晉惠帝！　正面回應了
在俄被俘逾100天「暴瘦憔悴」　亞速營第一營營長離世
WBC日本隊「三大怪物」曝！　美媒：可能比大谷還強

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

《天堂M》紫布事件再開戰　丁特控遊戲橘子「不要臉」求償2070萬

優良軍醫涉貪！803骨科主任「家藏2300萬現金」　院方火速開鍘

遭控偷吃王建民！辣女醫今怒反擊：被踩底線　將硬起來提刑事訴訟

桃園八德「15層樓」廣告招牌起火　消防緊急動用雲梯車滅火

車震老闆嬌喊「求你給我」　小三被抓包...創業成知名寢具董座

新北男求復合遭拒氣炸　載兒子去她家放煙火！陽台雜物燒起來

賓士C250左前輪瞬間脫逃　「螺絲鬆脫」車主哀：前幾天才保養

女孩為「月薪10萬」想拍AV…前導演苦勸別入坑　親揭悲慘真相

貨車司機這件事沒做好慘了！風吹塑膠紅籃掉滿地　騎士秒遭擊落

罹口腔癌第4期還亂搞　毒販6次共賣1.2克海洛因...重判19年

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

柴犬賴床躺沙發叫不起！　一聽「去公園」秒醒端坐

正妹大展撈麵熟練特技 自信甜笑一旁客人看傻

爸客廳K歌家人全部跑光　柴乖巧坐腳邊「仰望偶像」

巴西男「學狗吠」掌握精髓　2汪困惑齊歪頭：是兄弟？

女種睫毛被阿姨話術XD　說好不濃→捲翹歐美型

《天堂M》紫布事件再開戰　丁特控遊戲橘子「不要臉」求償2070萬

優良軍醫涉貪！803骨科主任「家藏2300萬現金」　院方火速開鍘

遭控偷吃王建民！辣女醫今怒反擊：被踩底線　將硬起來提刑事訴訟

桃園八德「15層樓」廣告招牌起火　消防緊急動用雲梯車滅火

車震老闆嬌喊「求你給我」　小三被抓包...創業成知名寢具董座

新北男求復合遭拒氣炸　載兒子去她家放煙火！陽台雜物燒起來

賓士C250左前輪瞬間脫逃　「螺絲鬆脫」車主哀：前幾天才保養

女孩為「月薪10萬」想拍AV…前導演苦勸別入坑　親揭悲慘真相

貨車司機這件事沒做好慘了！風吹塑膠紅籃掉滿地　騎士秒遭擊落

罹口腔癌第4期還亂搞　毒販6次共賣1.2克海洛因...重判19年

《天堂M》紫布事件再開戰　丁特控遊戲橘子「不要臉」求償2070萬

優良軍醫涉貪！803骨科主任「家藏2300萬現金」　院方火速開鍘

國台辦再喊話恢復16兩岸航點　陸委會：積極評估與規劃當中

被瘋狂灌酒喝到斷片　女學生醒來發現遭「2男閨蜜撿屍」聯手性侵

如何闖出好業績 業務高手的教戰手則

台南人也搶吃「鮮蚵抓餅」越嚼越鮮甜！升級豪邁份量只要銅板價

為愛息影2年！　陳喬恩「若重來不會公開戀情」自責：做錯了決定

程予希拍戲遭「羽球砸中左眼」全場驚嚇　自認女漢子受傷沒關係

宏匯聯盟拿下新竹高鐵開發　1.5萬坪打造「南北雙塔」新地標

228連假關山警加強交通疏導與執法　落實酒駕零容忍

他酒店選妃被嚇壞！　老司機狂推：這種才讚

社會熱門新聞

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

桃園阿北踢走擋路三角錐　下秒慘了

爸養小三介紹女兒認識　她等7年心碎

小甜甜遭家暴訴離開庭　拎12萬名牌包兩字回應媒體

洗錢37億！3博弈大亨緩刑代價曝

女子疑醉酒躺海邊慘遭浪捲走　救起無心跳送醫不治

正妹是女蛇頭！手機驚見「男穿女內衣褲受虐片」

落漆「總統府副秘書長」　找6上市櫃喬事情一因破功

快訊／國3「3車追撞」　紫爆回堵5公里

雲林佛像雕刻廠全面燃燒！居民嚇壞圍觀

美女投顧照片曝光　1招讓工程師3個月被騙4600萬

嘉義路面炸裂原因曝！水公司聲明回應：非氣爆

最萌搜救犬Snow開放認養！7年退役等下一個家

更多熱門

相關新聞

水電工殺女大生墜樓慘死　淡定母見兒身首分離落淚了

水電工殺女大生墜樓慘死　淡定母見兒身首分離落淚了

嘉義市東區一處停車場昨（6）日深夜10時30分發生情殺案，27歲汪男涉嫌殺害20歲李女，汪男犯案後返回桃園八德租屋處，於頂樓19樓墜下，身首分離慘死。汪男的母親今（7）日下午到殯儀館相驗，看似淡定的汪母，在看完兒子的遺體後，再也忍不住悲傷而落淚。

桃捷G01「福鄉匯」實現退休夢想

桃捷G01「福鄉匯」實現退休夢想

單親媽養2資優女！1天賺不到200泣：不能毀孩子

單親媽養2資優女！1天賺不到200泣：不能毀孩子

公共建設帶動人口紅利　桃園八德紅不讓

公共建設帶動人口紅利　桃園八德紅不讓

捷運綠線打通任督二脈　元臺謙買氣旺

捷運綠線打通任督二脈　元臺謙買氣旺

關鍵字：

桃園八德大樓火警廣告招牌燃燒半小時撲滅

讀者迴響

熱門新聞

旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

星宇股價慘跌！他買在頂樓「1天就賠900萬」

歌王驟逝「養子獨得遺產」！親戚湧上爭取

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

她更衣被看光！婆婆見乳頭顏色酸：太多人用

許光漢「夢幻同框宋慧喬」　網全炸：突破次元了

朱學恒3照打臉炎亞綸　網酸實名制將現

近160萬勞工領錢了！勞保老年年金給付明入帳　每人平均1.8萬

準新娘賣淫　進門見未婚夫崩潰跪了

威力彩連10槓今飆10億　4星座、4生肖要發了

6000元來了！　財政部正式公告「5種領錢方式」

更多

最夯影音

更多
看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面