貨車司機這件事沒做好慘了！風吹塑膠紅籃掉滿地　騎士秒遭擊落

▲桃園市詹姓男子昨天中午駕駛小貨車行經平鎮區新德街附近時，載運空塑膠籃瞬間掉落，對向騎士閃避不及慘摔受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市詹姓男子昨（22日）駕駛小貨車行經平鎮區新德街附近時，疑因強風吹來，車上帆布未拉下導致多個空塑膠籃墜落地面，對向機車騎士閃避不及當場摔車受傷，平鎮警方據報到場處理，雙方均無酒測值，受傷騎士幸僅手腳擦挫傷；平鎮交通分隊指出，肇事原因仍在調查釐清，小貨車載運貨物掉落，將依違反道路交通管理處罰條例開罰，駕駛人將面臨最高1萬8千元之罰鍰。

▲桃園市詹姓男子昨天中午駕駛小貨車行經平鎮區新德街附近，車上空塑膠籃掉落，對向騎士慘摔受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮交通分隊指出，昨天中午日12時11分許，58歲的詹姓男子駕駛小貨車行經平鎮區新德街191巷口附近時，車上載運空麵包塑膠籃突然散落一地，迎面而來由54歲黃姓男子騎車機車閃避不及當場摔車倒地。

▲桃園市詹姓男子昨天中午駕駛小貨車行經平鎮區新德街附近時，載運空塑膠籃瞬間掉落，圖為肇事小貨車載運的空塑膠籃。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方到場處理時，先詢問黃姓騎士是否受傷，所幸僅手腳等處擦挫傷，意識還算清楚，員警為詹、黃2人進行酒測，酒測值均為零，詹男向員警說，可能是帆布未拉下被強風吹落車上空塑膠籃肇事，至於真正肇事原因仍將調查釐清中。

▲桃園市詹姓男子昨天駕駛小貨車行經平鎮區新德街附近，車上空塑膠籃掉落導致對向騎士慘摔。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮交通分隊分隊長陳錚表示，小貨車所載貨物掉落，已違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，駕駛人將面臨3000元以上、1萬8千元以下罰鍰。