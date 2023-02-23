　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

貨車司機這件事沒做好慘了！風吹塑膠紅籃掉滿地　騎士秒遭擊落

▲桃園市詹姓男子昨天中午駕駛小貨車行經平鎮區新德街附近時，載運空塑膠籃瞬間掉落，對向騎士閃避不及慘摔受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市詹姓男子昨天中午駕駛小貨車行經平鎮區新德街附近時，載運空塑膠籃瞬間掉落，對向騎士閃避不及慘摔受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市詹姓男子昨（22日）駕駛小貨車行經平鎮區新德街附近時，疑因強風吹來，車上帆布未拉下導致多個空塑膠籃墜落地面，對向機車騎士閃避不及當場摔車受傷，平鎮警方據報到場處理，雙方均無酒測值，受傷騎士幸僅手腳擦挫傷；平鎮交通分隊指出，肇事原因仍在調查釐清，小貨車載運貨物掉落，將依違反道路交通管理處罰條例開罰，駕駛人將面臨最高1萬8千元之罰鍰。

▲桃園市詹姓男子昨天中午駕駛小貨車行經平鎮區新德街附近，車上空塑膠籃掉落，對向騎士慘摔受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市詹姓男子昨天中午駕駛小貨車行經平鎮區新德街附近，車上空塑膠籃掉落，對向騎士慘摔受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮交通分隊指出，昨天中午日12時11分許，58歲的詹姓男子駕駛小貨車行經平鎮區新德街191巷口附近時，車上載運空麵包塑膠籃突然散落一地，迎面而來由54歲黃姓男子騎車機車閃避不及當場摔車倒地。

▲桃園市詹姓男子昨天中午駕駛小貨車行經平鎮區新德街附近時，載運空塑膠籃瞬間掉落，圖為肇事小貨車載運的空塑膠籃。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市詹姓男子昨天中午駕駛小貨車行經平鎮區新德街附近時，載運空塑膠籃瞬間掉落，圖為肇事小貨車載運的空塑膠籃。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方到場處理時，先詢問黃姓騎士是否受傷，所幸僅手腳等處擦挫傷，意識還算清楚，員警為詹、黃2人進行酒測，酒測值均為零，詹男向員警說，可能是帆布未拉下被強風吹落車上空塑膠籃肇事，至於真正肇事原因仍將調查釐清中。

▲桃園市詹姓男子昨天駕駛小貨車行經平鎮區新德街附近，車上空塑膠籃掉落導致對向騎士慘摔。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市詹姓男子昨天駕駛小貨車行經平鎮區新德街附近，車上空塑膠籃掉落導致對向騎士慘摔。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮交通分隊分隊長陳錚表示，小貨車所載貨物掉落，已違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，駕駛人將面臨3000元以上、1萬8千元以下罰鍰。

 【更多新聞】

全國唯一！媽祖、開漳聖王水上遶境　28尊神佛搭遊艇庇佑子民

圍觀飆車被攔查　他衝撞員警逃逸！辯「B柱死角」下場曝

檳榔西施遭強拉進店親吻　她緊抓門框呼救！色男下場曝

 

 

 

ET快訊
女孩為「月薪10萬」想拍AV　他苦勸揭悲慘真相
快訊／限空令退場！　金管會解除4大救市措施
快訊／遭控偷吃王建民！　辣女醫怒反擊了
北市發1500元！　55萬人「嗶卡」就能領
炎亞綸「每天都吃蛋」遭酸晉惠帝！　正面回應了
在俄被俘逾100天「暴瘦憔悴」　亞速營第一營營長離世
WBC日本隊「三大怪物」曝！　美媒：可能比大谷還強

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

優良軍醫涉貪！803骨科主任「家藏2300萬現金」　院方火速開鍘

遭控偷吃王建民！辣女醫今怒反擊：被踩底線　將硬起來提刑事訴訟

桃園八德「15層樓」廣告招牌起火　消防緊急動用雲梯車滅火

車震老闆嬌喊「求你給我」全紀錄　女員工離職開公司賠更多

新北男求復合遭拒氣炸　載兒子去她家放煙火！陽台雜物燒起來

賓士C250左前輪瞬間脫逃　「螺絲鬆脫」車主哀：前幾天才保養

女孩為「月薪10萬」想拍AV…前導演苦勸別入坑　親揭悲慘真相

貨車司機這件事沒做好慘了！風吹塑膠紅籃掉滿地　騎士秒遭擊落

罹口腔癌第4期還亂搞　毒販6次共賣1.2克海洛因...重判19年

國軍台中總醫院爆貪污！骨科部主任家藏2300萬現金　還備有點鈔機

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

柴犬賴床躺沙發叫不起！　一聽「去公園」秒醒端坐

正妹大展撈麵熟練特技 自信甜笑一旁客人看傻

爸客廳K歌家人全部跑光　柴乖巧坐腳邊「仰望偶像」

巴西男「學狗吠」掌握精髓　2汪困惑齊歪頭：是兄弟？

女種睫毛被阿姨話術XD　說好不濃→捲翹歐美型

優良軍醫涉貪！803骨科主任「家藏2300萬現金」　院方火速開鍘

遭控偷吃王建民！辣女醫今怒反擊：被踩底線　將硬起來提刑事訴訟

桃園八德「15層樓」廣告招牌起火　消防緊急動用雲梯車滅火

車震老闆嬌喊「求你給我」全紀錄　女員工離職開公司賠更多

新北男求復合遭拒氣炸　載兒子去她家放煙火！陽台雜物燒起來

賓士C250左前輪瞬間脫逃　「螺絲鬆脫」車主哀：前幾天才保養

女孩為「月薪10萬」想拍AV…前導演苦勸別入坑　親揭悲慘真相

貨車司機這件事沒做好慘了！風吹塑膠紅籃掉滿地　騎士秒遭擊落

罹口腔癌第4期還亂搞　毒販6次共賣1.2克海洛因...重判19年

國軍台中總醫院爆貪污！骨科部主任家藏2300萬現金　還備有點鈔機

優良軍醫涉貪！803骨科主任「家藏2300萬現金」　院方火速開鍘

國台辦再喊話恢復16兩岸航點　陸委會：積極評估與規劃當中

被瘋狂灌酒喝到斷片　女學生醒來發現遭「2男閨蜜撿屍」聯手性侵

如何闖出好業績 業務高手的教戰手則

台南人也搶吃「鮮蚵抓餅」越嚼越鮮甜！升級豪邁份量只要銅板價

為愛息影2年！　陳喬恩「若重來不會公開戀情」自責：做錯了決定

程予希拍戲遭「羽球砸中左眼」全場驚嚇　自認女漢子受傷沒關係

宏匯聯盟拿下新竹高鐵開發　1.5萬坪打造「南北雙塔」新地標

228連假關山警加強交通疏導與執法　落實酒駕零容忍

台日友好！台灣友之會長參訪自來水博物館　見證水道百年發展史

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

社會熱門新聞

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

桃園阿北踢走擋路三角錐　下秒慘了

爸養小三介紹女兒認識　她等7年心碎

小甜甜遭家暴訴離開庭　拎12萬名牌包兩字回應媒體

洗錢37億！3博弈大亨緩刑代價曝

女子疑醉酒躺海邊慘遭浪捲走　救起無心跳送醫不治

正妹是女蛇頭！手機驚見「男穿女內衣褲受虐片」

落漆「總統府副秘書長」　找6上市櫃喬事情一因破功

快訊／國3「3車追撞」　紫爆回堵5公里

雲林佛像雕刻廠全面燃燒！居民嚇壞圍觀

美女投顧照片曝光　1招讓工程師3個月被騙4600萬

嘉義路面炸裂原因曝！水公司聲明回應：非氣爆

最萌搜救犬Snow開放認養！7年退役等下一個家

更多熱門

相關新聞

天母驚傳「不明液體」街頭亂潑　騎士脫衣嚇壞

天母驚傳「不明液體」街頭亂潑　騎士脫衣嚇壞

嚇壞！北市士林區有名網友在臉書社團《靠北天母幫》PO文表示，本月20日騎車行經士東路口發現有液體飛過，本能反應閃過，但返家後脫下衣服後，竟發現有數個疑是腐蝕性破洞，最後他也不忘提醒大家要注意該路段。網友更緊張紛紛留言說，「嚇死人」、「一定要報警」。對此，警方也回應了。

愛神直呼生涯第三站很特別

愛神直呼生涯第三站很特別

台中違規行人遭撞死畫面曝！騎士：逆光看不到

台中違規行人遭撞死畫面曝！騎士：逆光看不到

2香燈腳遭「累了請上車」小貨車撞傷

2香燈腳遭「累了請上車」小貨車撞傷

騎士退休「愛神」0號球衣

騎士退休「愛神」0號球衣

關鍵字：

小貨車空塑膠籃騎士手腳挫傷

讀者迴響

熱門新聞

旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

星宇股價慘跌！他買在頂樓「1天就賠900萬」

歌王驟逝「養子獨得遺產」！親戚湧上爭取

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

她更衣被看光！婆婆見乳頭顏色酸：太多人用

許光漢「夢幻同框宋慧喬」　網全炸：突破次元了

朱學恒3照打臉炎亞綸　網酸實名制將現

近160萬勞工領錢了！勞保老年年金給付明入帳　每人平均1.8萬

準新娘賣淫　進門見未婚夫崩潰跪了

威力彩連10槓今飆10億　4星座、4生肖要發了

6000元來了！　財政部正式公告「5種領錢方式」

更多

最夯影音

更多
看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面