桃園獲「永續城市特優獎」　鄭文燦：展現桃園推動政策成果

▲桃園市長鄭文燦今天出席在台大國際會議中心舉行的「2022永續城市大調查記者會」，分享桃園推動永續發展政策成果。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦今（28）日出席「《今周刊》2022永續城市大調查記者會」，桃園市今年榮獲「經濟力」、「社會力」與「永續城市」等三項傑出大獎，鄭文燦指出，SDGs永續發展已成為地方治理基本面向之一，各地方政府透過推動地方自願檢視報告（Voluntary Local Review,VLR），將低碳轉型、能源轉型與數位轉型等重要議題落實在施政計畫中，桃園榮獲三項大獎，也願意分享推動永續發展政策的成果。

▲「2022永續城市大調查記者會」，桃園市長鄭文燦代表市府受獎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦今天下午出席在台大國際會議中心的「2022永續城市大調查記者會」，會中表示，這項2022永續城市SDGs大調查，將永續城市評比區分為經濟力、社會力與環境力3大面向，其中桃園在「經濟力」、「社會力」均為六都之冠，總計獲得「永續城市特優獎」、「經濟力特別傑出獎」與「社會力特別傑出獎」三項大獎。

鄭文燦還說，SDGs永續發展已成為地方治理基本面向之一，地方政府透過推動地方自願檢視報告，將低碳轉型、能源轉型及數位轉型等重要議題，落實在施政計畫中，雖然各縣市的發展條件不同，但可運用SDGs的17項目標，看到自己的進步，透過與其他縣市分享經驗，讓SDGs永續發展成為城市發展的韌性。

▲「2022永續城市大調查記者會」，桃園市獲得「永續城市特優獎」、「經濟力特別傑出獎」與「社會力特別傑出獎」三項大獎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，針對疫情因素，鄭文燦強調，桃園在疫情期間經濟力仍維持正成長，桃園勞動參與率從59%提升至61%。在經濟部「投資台灣三大方案」中，截至目前為止總投資金額達1兆7,994億元，其中投資桃園金額更逾3,400億元，約占19%，更創造超過2萬6,000個工作機會。

鄭文燦強調，桃園市實施青年首度就業補助，首度就業保險投保薪資從升格前約2萬7,000元，成長至3萬1,500元，已紓解青年所得停滯問題。桃園的家戶可支配所得在六都中僅次於台北市，顯見桃園經濟力、就業力提升的成果；此外，社會力方面，桃園是全國首創育兒津貼的城市，因年輕指標高，市府更注重青年與年輕家庭需求，推出諸多吸引年輕家庭落腳桃園政策。當台灣面對少子化與高齡化挑戰，全國人口數持續減少時，桃園升格後8年來，人口逆勢成長約21萬5,000人，出生率部分，去年全國出生人數約15.3萬人，其中桃園即出生逾2萬人，也是全國第一。

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