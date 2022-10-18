紓解國道2號壅塞！桃市府提增設「中路交流道」　獲高公局通過

▲桃園市政府交通局提出在桃園區國際路增設「中路交流道」，以解決市區通往國2長期壅塞問題，今天獲交通部高公局審查通過。（圖／市府交通局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府交通局為解決桃園區通往國道2號長期以來壅塞問題，規劃於桃園區國際路、國道2號交岔口增設「中路交流道」，今（18）日舉辦交流道可行性研究報告，獲得交通部高速公路局審查通過，市長鄭文燦表示，後續將利用中路車站整體開發計畫區段徵收取得聯絡道土地，新增國2西入西出匝道，以便中路地區民眾快速上下國道，緩解國道2號南桃園交流道與大湳交流道上下匝道交通壅塞瓶頸。

桃園市政府為配合台鐵中路車站周邊地區整體開發計畫區段徵收推動，特別提前於該區段徵收範圍內規劃國道2號「中路交流道」，交流道預定位置為國際路、國道2號交岔口處，以因應未來台鐵中路車站整開區引入大量住宅人口，以及舒緩國2南桃園交流道、大湳交流道上下匝道塞車狀況，為桃園市民引頸期盼重大交通建設案。

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▲桃園市政府規劃增設「中路交流道」，獲得交通部高公局審查通過，圖為現場之鳥瞰圖。（圖／市府交通局提供）

鄭文燦指出，國道2號增設「中路交流道」是桃園與八德地區的重要交通建設，可增加國道進出市區交通節點，有利於民眾快速轉換國道交通系統，市府於2021年10月29日辦理地方說明會，獲得現場民眾一致支持，期盼能儘速完成，市府於一年內完成中路交流道可行性研究報告，並向交通部高公局提出申請，經審查後於今日獲得高公局通過可行性研究報告，後續將配合中路站整體開發區之區段徵收程序，取得聯絡道土地，以利交通部高公局辦理交流道建設工程。

交市府通局長劉慶豐說，新增的國2「中路交流道」計畫，藉由中路車站整體開發計畫配置的3車道環場道路系統為聯絡道，於國2北側增設國2往桃園機場方向出入口匝道（西入西出），國2南側橋下道路則拓寬為2車道，國2以南的國際路路段調整車道配置為3車道。交流道聯絡道用地透過區段徵收取得，由桃市府負擔用地與拆遷補償費約3.59億元，至於工程費約12.5億元則由交通部全額負擔，市府已積極向中央爭取地方交通建設，以提供桃園市民優質的交通服務。

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