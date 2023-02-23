他穿「陽具充氣裝」闖巴西嘉年華！沿路追著女孩跑　下場慘了

▲巴西狂歡節17日登場。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

全球最大嘉年華會「巴西狂歡節」於17日登場，吸引數萬民眾穿著華麗的服裝上街同歡，但有一名男子卻將自己打扮成一根「巨型陽具」，還不斷騷擾參加遊行的女性遊客，結果最後遭到警方逮捕。

Um homem vestido de pênis foi detido pela PM em atitude suspeita, realmente é muito estranho um homem se fantasiar de pênis. Acredito que a masculinidade frágil dele tenha necessidade de auto afirmação, daí a fantasia de pênis.



Obs: Literalmente, isso que é segurar na pika. pic.twitter.com/bRcSUm6lvR — Crônicas de um historiador. (@ProfessorLuizC2) February 20, 2023

根據《每日郵報》報導，里約熱內盧憲兵19日以「行為可疑」為由，在街上逮捕了一名男子。從曝光的照片可以看到，這名男子穿著一套充氣式的「陰莖裝」，模樣相當猥褻。

當地媒體指出，參加狂歡節的遊客向警方表示，這名男子在街上晃來晃去，還不停騷擾或追逐其他參加狂歡節的女性遊客。警方目前已將他逮捕拘留。

巴西最著名的狂歡節於17日重返街頭，這是自新冠肺炎疫情以來，首次全面恢復舉辦狂歡節，去年僅舉行了「縮小版」的狂歡節，取消了許多經典的大型表演與活動；本屆狂歡節將一路持續至25日結束，政府預估會吸引4600萬人參與。