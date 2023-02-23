王婉諭PK「人渣文本」勝出　不排除納「谷阿莫」入中央黨部

▲時代力量23日票選出新任黨主席王婉諭 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

時代力量第4屆決策委員會今（23日）舉行決策委員會預備會議，票選出不分區立委王婉諭任新任黨主席。據王婉諭透露，會中有決策委員推舉政治評論家「人渣文本」周偉航，不過周並無意願，只是最後仍得經投票。另外，王婉諭也表示將調整黨務團隊，且不排除找網紅「谷阿莫」仲惟鼎到中央黨部。

根據時代力量黨章規定，黨主席由決策委員會成員互選1人，任期與決策委員同；而決策委員任期自西元奇數年3月1日起2年，於任期屆滿前改選。

時代力量23日舉行決策委員會預備會議，決定下一屆主席人選；會後由現任黨主席陳椒華宣布王婉諭擔任新任黨主席。王婉諭透露，會議過程中有決策委員推舉周偉航，但周沒有擔任黨主席的意願，只是因為有人推舉，因此仍進行投票；王也說，這一屆時代力量確實缺少較被看見的聲量，而她個人覺得周很適合，只是周婉拒。

周偉航則說，婉拒的考量主要在於王婉諭已經準備很久，而他只是在討論過程中，有決策委員認為他性質比較中立，跟其他人沒有什麼具體連結，所以被當成一個對象而被臨時推出。

周偉航也說，討論過程中他很快就說不會接受推薦，只是因為採取有人提名就表決的方式，所以自己仍有拿到一定的票數。周強調，他本人是投給王婉諭。

另外，王婉諭表示將調整黨務團隊；至於是否找「谷阿莫」到中央黨部？王說，這要看谷阿莫有無意願，但她持開放態度，因為時代力量現在須擴大社會連結，用任何形式合作，都是可以蠻好的。

時代力量決策委員為：宋國鼎（苗栗縣黨部主委）、吳韋達（彰化縣議員）、陳椒華（立法委員）、王婉諭（立法委員）、邱顯智（立法委員）、張衞航（副秘書長）、賴嘉倫（立法院黨團主任）、陳志明（台北市黨部主委）、周偉航、蔡惠婷（新竹市議員）、白卿芬（秘書長）、林彥甫（新竹市議員）、林易瑩（台南市前市議員）、湯茹婷、簡智翔（桃園市前市議員）；備取3名為陳慶元、高偉淇、王景弘。