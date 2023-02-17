陳建仁也上不了台！藍7會期杯葛5次　她氣炸：在野黨都不會當就離開

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳建仁也上不了台！藍7會期杯葛5次　王婉諭：在野黨都不會當就離開

▲▼立委邱顯智、王婉諭「才剛修法就開後門 民進黨打炒房玩的」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委立委邱顯智、王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院第10屆第7會期今（17日）開議，行政院長陳建仁首度赴國會進行施政報告，但遭到藍營杯葛。上午11時半過後，立法院長游錫堃裁示，21日立法院會進行「超徵稅收全民共享」等法案及表決後宣布休息。對此，時代力量立委王婉諭痛批，不會當在野黨的國民黨，這一屆就杯葛了五次，「最大在野黨只會擺爛、作秀，不如把名額跟時間讓給我們。」

王婉諭表示，今天是開議日，新任行政院院長陳建仁本應要首次來到立法院接受備詢，然而，不會當在野黨的國民黨，又再次杯葛議事，一整個上午就這樣毫無意義地泡湯了。

對於藍營杯葛議事，王婉諭直言，老實說自己實在感到很憤怒，上任到現在已經進入第七個會期，這一屆國民黨就杯葛了五次，「我真的很想問，國民黨，鬧夠了沒？」

王婉諭表示，作為立法委員，依法監督行政機關，並且依職權來質詢行政院長，是天經地義的事情。即便國民黨已經在立法院這麼久，好像還是搞不清楚這個道理。

對於國民黨喊要普發一萬塊現金，所以不讓陳建仁上台。王婉諭表示，可是國民黨不知道的是，除了普發現金之外，還有很多重要的議題等著新任內閣處理。居住正義、勞健保改革、交通安全、民生經濟問題，難道國民黨一點都不在乎嗎？

王婉諭批評，如果最大在野黨只會擺爛、作秀，那不如把名額跟時間讓給我們，國民黨的委員不想開會，就離開議場吧！
 

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