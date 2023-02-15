全國住宅51％屋齡逾30年　時力黨團：適用的卻是921前的耐震標準

▲時代力量黨團記者會。（圖／時代力量提供）

記者蘇晏男／台北報導

土耳其與敘利亞邊境6日凌晨發生規模7.8地震，大批建築物崩塌，造成逾4萬人死亡，震撼國際。時代力量立法院黨團今（15日）舉行記者會，除對土敘震災除表達哀悼、對救難隊與搜救犬致上最高敬意外，同時針對目前國內老屋盤點補強牛步及震災應對措施問題提出呼籲。

時代力量黨團副總召陳椒華表示，經濟部地調所目前公告全台36處活動斷層地質敏感區中，仍有16處尚未完成調查及公告資訊。此外，針對已公布的活動斷層或敏感區，更應與內政部圖資對應，才能清楚掌握活動斷層地質敏感區上之建物與公共建設。

時代力量黨團幹事長王婉諭表示，921地震後政府雖陸續推動修法，但全國900多萬稅籍宅數中有高達460萬、51%的高比例住宅屋齡超過30年，適用的卻是921大地震前的耐震標準。

王婉諭說明，2021年「私有建築物耐震安檢措施」初步評估補助案件的目標為6900件，但實際卻僅執行908件，執行率僅13%。她質疑，政府連基礎評估都未能落實，更難以完成後續的補強工作。

此外，王婉諭表示，針對供公眾使用之建築物，如電影院、體育館、旅館等，依據《建築物公共安全檢查簽證及申報辦法》所有權人需定期申報公安檢查，未依法者將處以罰鍰，必要時還會被斷水斷電或強制拆除；然而，目前內政部卻沒有統一彙整及列管各地方政府的處罰狀況，如此不僅無法呈現統計數據，更顯示內政部作為建築法的主管機關，未能通盤掌握各地公共安全檢查結果。

時代力量黨團總召邱顯智則表示，台灣老屋建築履歷應加強，現制的防災避難措施也必須重新檢視，尤其對於「非新建、屋齡高」的房屋，更應重新檢視或建置，並減少危險不良建物回到市場一再轉手賣出。

另外邱顯智補充，根據國發會預估台灣社會將於2025年達到「超高齡社會」，意即屆時全台五人中即有一人為65歲以上長者。邱提醒，政府機關應儘早針對長者完成災後的系統性撤離計畫，特別是常設置於私有房屋中的養護機構，及後續即時的災後照護人力及救護資源，都有賴政府機關制定適合的防災救護目標。