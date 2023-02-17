立院空轉！國民黨團杯葛陳建仁施政報告　綠白黃齊轟作秀

▲行政院長陳建仁赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院第10屆第7會期今（17日）開議，行政院長陳建仁首度赴國會進行施政報告，但遭到藍營杯葛。立法院長游錫堃隨後裁示院會休息。對此，民進黨、民眾黨、時代力量立委都表達不滿，批評藍營作秀杯葛、拖累別人質詢時間。

今日立院杯葛，藍綠黨團僵持不下，游錫堃裁示，依本日通過黨團協商結論，決定2/21立法院會進行「超徵稅收全民共享」等法案及表決，完成立法程序，各黨團幹部須於2/20下午2時半至議場三樓進行協商。

對於藍營議事杯葛，民進黨立委郭國文表示，明明質詢閣揆是可以好好發揮的舞台，偏偏有人發懶不想質詢，再度杯葛導致總質詢延後。國民黨變不出新把戲，只會用杯葛來作秀，甚至拖累到其他人的質詢時間！

郭國文指出，他在休會時間努力研究後，質詢的題目都準備好了，請國民黨不要偷懶，回去做功課後再到質詢台上發揮，而不是一再找藉口不工作。

民眾黨立委陳琬惠指出，國民黨立委們佔據官員席、備詢台，杯葛陳建仁院長的施政報告，呼籲國民黨立委們「直球對決」，身為負責任的在野黨，應該要一同遏止這種作秀歪風。

陳琬惠表示，如果要成為一個稱職的代議士，不就應該要用專業的問政，來讓國家治理的問題清明，在事實的基礎上問政，尋求人民更好的生活改變。

時代力量立委王婉諭直言，老實說自己實在感到很憤怒，上任到現在已經進入第七個會期，這一屆國民黨就杯葛了五次，「我真的很想問，國民黨，鬧夠了沒？」

王婉諭表示，作為立法委員，依法監督行政機關，並且依職權來質詢行政院長，是天經地義的事情。即便國民黨已經在立法院這麼久，好像還是搞不清楚這個道理。

對於國民黨喊要普發一萬塊現金，所以不讓陳建仁上台。王婉諭表示，可是國民黨不知道的是，除了普發現金之外，還有很多重要的議題等著新任內閣處理。居住正義、勞健保改革、交通安全、民生經濟問題，難道國民黨一點都不在乎嗎？

王婉諭批評，如果最大在野黨只會擺爛、作秀，那不如把名額跟時間讓給時代力量，國民黨的委員不想開會，就離開議場吧！