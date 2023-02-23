動物園驚見「無臉男猴」！醜到炸裂全場爆笑　專家揭身分：還會飛

▲白面僧面猴神似無臉男。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

無臉男是神隱少女的角色之一，是一名全身黑色且戴著白色面具的鬼怪。最近，大陸一遊客在江蘇南京紅山森林動物園裡，拍到一隻靈長類動物，引發網友熱議。只見一隻猴子全身覆蓋黑漆漆毛髮，只剩臉是白色，根本是無臉男現世。牠的長相過於詭異，在社交軟體一夜爆紅。

陸網瘋傳，一隻全身黑色，只有面部覆蓋白毛的猴子坐在假山上吃水果，再加上駝背的模樣看起來非常詭異，讓不少網友看了嚇傻。

「無臉男猴」的照片與影片在網路上被瘋狂轉發，網友看傻表示，「我感覺我看的所有恐怖異形電影都沒有牠嚇人」、「古代沒有動物園，出了趟遠門看到這嚇人的動物，所以就有了《山海經》這本書」、「古人看到牠應該會當神鬼跪拜了」。

▲白面僧面猴長相奇特。（圖／翻攝自影片）

不少人相當好奇這到底是什麼生物。南京市紅山森林動物園回應，「規範的中文名稱叫『白面僧面猴』，生活於南美洲，在我們岡瓦納展區可以見到！雌雄兩性外貌大不一樣，雄性通體黢黑，臉白，很像動漫裡的『無臉男』，就是咱們走紅的『杜杜』；雌性呈斑駁的棕色，體型嬌小一些。牠們毛髮濃密，堪稱髮量王者！」

據悉，白面僧面猴生活在雨林中，以果實、花蜜、昆蟲為主食，因為身手靈活能夠飛越超過10公尺的樹，就像是會飛一樣，因此又被稱為「飛猴（flying monkeys）」。

白面僧面猴也是動物界最不怕毒的動物之一，其消化系統十分強悍，即使誤食有毒的果實，或被毒蛇等動物咬到，牠們也完全不會受到傷害。