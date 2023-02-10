林鄭月娥卸港特首7個月後添新身份　任江蘇省香港商會榮譽會長

▲香港前特首林鄭月娥。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

香港前特首林鄭月娥在2022年6月30日卸下職務，結束長達42年的公務員生涯。經過7個多月，較少在公開場合露面的林鄭月娥8日在香港舉行的南京市高質量發展暨服務業擴大開放（港澳）推介會上現身致詞，同時，她也多出一個「江蘇省香港商會榮譽會長」的新身份。

▲香港知名的金紫荊花雕塑是由南京晨光集團鑄造。（圖／CFP）

《南京日報》報導，2月8日，南京市高質量發展暨服務業擴大開放（港澳）推介會在香港舉行。江蘇省委常委、南京市委書記韓立明視頻（視訊）致詞，市長陳之常推介南京市高質量發展投資環境，香港特別行政區第五任行政長官、江蘇省香港商會榮譽會長林鄭月娥，香港中華總商會會長、粵港澳大灣區企業家聯盟主席、香港新華集團主席蔡冠深，香港貿發局副總裁劉會平出席。

對於林鄭月娥接下「江蘇省香港商會榮譽會長」一職，林鄭月娥曾在商會介紹中提到，希望商會繼續發揮功能，為兩地的人民在經貿往來、文化、旅遊和教育科研各個方面建立更多交流的機會，並期盼早日再訪江蘇。

此外，南京和香港的淵源已久，1997年香港回歸時，大陸中央政府贈送給港府著名的金紫荊花雕塑，便是由南京晨光集團鑄造，使用的鍛造技法是大陸國家非物質文化遺產「南京金箔鍛製技藝」。

卸任後的林鄭月娥曾表示，中央領導人希望她「繼續為香港和國家的發展作出貢獻」，她本人也希望可以做一些宣傳「一國兩制」實踐的工作，「做這樣的工作並不需要新的崗位，想去遊覽國家的名山大川，希望有機會可以在全國重點大學講講一國兩制。」

此外，除曾蔭權曾因公職人員行為失當罪入獄服刑，歷任特首董建華、梁振英皆在卸任後出任大陸全國政協副主席，林鄭月娥是否循往例跟進，成為外界關注焦點。