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大陸 大陸焦點 特派現場

上海等5市設科創金融改革試驗區　鼓勵軟體、AI等企業上市

▲▼上海浦東區陸家嘴金融區大廈。（圖／CFP）

▲上海等5市設科創金融改革試驗。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸人民銀行、發展改革委等8個部門21日印發《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉興市建設科創金融改革試驗區總體方案》，當中提到鼓勵科創企業在境內外上市融資及區域性股權市場掛牌，鼓勵更多軟體、大數據、人工智慧等領域優質企業在國內上市。

方案顯示，著眼金融、科技和產業良性循環與互動，緊扣科技高水平供給和區域高質量發展，以金融支持長三角協同創新體系建設，加快構建廣渠道、多層次、全覆蓋、可持續的科創金融服務體系為主線，從健全科創金融機構組織體系、推動科創金融產品創新、充分利用多層次資本市場體系、推進科技賦能金融、夯實科創金融基礎、紮實推進金融風險防控七個方面提出19項具體政策措施。

方案進一步指出，目標通過5年左右時間，將上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉興市科創金融改革試驗區打造成為科創金融合作示範區、產品業務創新集聚區、改革政策先行先試區、金融生態建設樣板區、產城深度融合領先區。推動上海國際金融中心和具有全球影響力的科技創新中心核心功能再上新台階，深入推進南京市建設引領性國家創新型城市，杭州市建設國內現代科創金融體系的實踐窗口和金融服務科技創新發展的示範基地等。

方案提到，在依法合規、風險可控的前提下，積極探索區塊鏈技術在供應鏈金融、貿易金融、交易清算、徵信等金融場景的安全應用，支持長三角徵信鏈建設，推動長三角徵信一體化發展。支持試驗區內區域性股權市場開展區塊鏈應用試點，建立區域性股權市場與中國證券登記結算有限責任公司的帳戶對接機制。

方案稱，支持試驗區內科創企業在上海證券交易所和深圳證券交易所上市，支持符合條件的科創企業在科創板上市，引導更多優質中介機構為科創企業提供專業服務。

方案表示，在健全風險防控機制前提下，支持境外發起的私募基金試點通過合格境外有限合夥人(QFLP)投資境內科創企業股權，支持符合條件的大陸機構試點通過合格境內有限合夥人(QDLP)等參與境外科創企業併購。

方案強調，該總體方案的出台，將有利於進一步協同推進原始創新、技術創新和產業創新，推動形成金融供給和需求結構平衡、金融風險有效防範的良好生態，打造科技創新和製造業研發生產新高地。

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