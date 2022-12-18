南京兩岸企業家峰會永久會址啟用　劉兆玄：盼成為交流重要新據點

▲2022南京兩岸企業家峰會永久會址啟用 。（圖／峰會主辦單位提供）

記者任以芳／南京報導

兩岸企業家峰會在江蘇省南京市昨（17）日舉辦永久會址啟用儀式，因疫情緣故，兩岸採取線上交流，今年兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄一行人克服疫情困難前往參加。劉兆玄致詞時也表示，峰會永久會址的正式啟用，彰顯大陸方面對兩岸企業家峰會和大陸台商的高度重視和持續支持，期待永久會址未來能成為兩岸企業進行交流的一個重要新據點。

出席嘉賓有，兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍、台灣方面理事長劉兆玄，江蘇省委副書記、政法委書記鄧修明，江蘇省委常委、南京市委書記韓立明出席並致辭。兩岸企業家峰會台灣方面名譽理事長蕭萬長通過視頻致辭對永久會址啟用表示熱烈祝賀。

▲兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍 。（圖／峰會主辦單位提供）

兩岸企業家峰會發起於江蘇省南京市的紫金山峰會，2013年7月兩岸分別在北京和台北成立兩岸企業家峰會理事會。郭金龍致辭中表示，峰會成立是順應民心潮流、擴大交流合作，推動兩岸關係和平發展、融合發展的極富遠見的制度性安排。自成立以來，峰會始終堅持一個中國原則和「九二共識」，繼續增強台商在大陸發展信心、共建經濟產業鏈，促進兩岸經濟社會融合發展。

「永久會址的正式啟用，將為兩岸經貿交流合作注入新的信心，為峰會雙方交流交往提供更好的條件，也將為兩岸企業家在江蘇創新創業搭建新的平台。」郭金龍強調，峰會大陸方面將持續推動兩岸經貿交流合作走深走實，為在陸台企台胞辦實事、做好事、解難事，繼續推動兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場。

▲兩岸企業家峰會大台灣方面理事長劉兆玄 。（圖／峰會主辦單位提供）

劉兆玄在致辭中表示，江蘇一直是台商在大陸投資高科技產業最密集、與台灣貿易交流最活絡的省份，蘇台產業合作成為兩岸產業攜手合作、共謀發展的最佳典範。

峰會永久會址的正式啟用，彰顯大陸方面對兩岸企業家峰會和大陸臺商的高度重視和持續支持，期待永久會址未來能成為兩岸企業進行交流的重要新據點，期待未來兩年一度在南京召開的「兩岸企業家紫金山峰會」在永久會址舉辦。

▲江蘇省委副書記、政法委書記鄧修明 。（圖／峰會主辦單位提供）

鄧修明在致辭中表示，峰會永久會址選擇江蘇，是對過去蘇臺融合發展成果的充分認可。將以峰會永久會址啟用為契機，全面貫徹《江蘇省對臺經濟文化交流合作促進條例》，持續優化涉台營商環境和發展環境。

韓立明致辭中表示，南京將進一步加強寧台在經貿合作、科技文化、青年等領域交流，努力讓南京成為兩岸工商界和企業家心靈契合、加深合作的港灣，成為台資企業在新階段布局大陸、開拓市場的重要基地。

▲兩岸企業家峰會台灣方面名譽理事長蕭萬長視頻致詞 。（圖／峰會主辦單位提供）

江蘇是經濟和開放大省，也是兩岸交流最熱絡、合作成果最豐碩的省份。截至目前，江蘇累計批準台資項目超3萬個，實際到帳台資870億美元，利用台資總量連續18年位居大陸各省（區、市）前列。

今年9月，江蘇正式施行《江蘇省對臺經濟文化交流合作促進條例》，以大陸首創性立法的形式，為保障台企台胞利益福祉、深化蘇台各領域交流合作提供法治保障。

受到疫情影響，參與開幕儀式嘉賓中共江蘇省委常委、省委統戰部部長惠建林，江蘇省人民政府副省長方偉，兩岸企業家峰會台灣方面副理事長陳瑞隆，兩岸企業家峰會雙方部分產業推進小組召集人等約150位嘉賓出席啟用儀式。