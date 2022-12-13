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大陸 大陸焦點 特派現場

陸舉行「南京大屠殺」國家公祭日　南京全城鳴笛致哀1分鐘

▲▼2022南京大屠殺，國家公祭日 。（圖／翻攝自央視）

▲公祭儀式現場 。（圖／翻攝自央視）

記者蔡儀潔／綜合報導

今（13）日是大陸第九個南京大屠殺死難者國家公祭日，上午10時舉行了公祭儀式，南京全城鳴笛致哀1分鐘。《人民日報》發表評論文章稱，相關儀式是悼念死難同胞，宣示中國人民銘記歷史、捍衛和平的決心。

綜合陸媒報導，中國人民抗日戰爭紀念館今早9時恢復開放，並舉行南京大屠殺死難者國家公祭日悼念活動。在「獨立自由勳章」浮雕前，抗戰館工作人員和市民代表手持鮮花，為「所有慘遭日本侵略者殺戮的死難同胞」默哀並獻花。

▼市民代表獻花 。（圖／翻攝自央視）

▲▼2022南京大屠殺，國家公祭日 。（圖／翻攝自央視）

中國人民抗日戰爭紀念館黨委副書記董立新表示，舉辦南京大屠殺死難者國家公祭日獻花儀式，目的是要銘記這段國破人亡的慘痛歷史，譴責日本侵略者的殘暴罪行，緬懷無辜遇難的同胞和英勇犧牲的革命先烈，傳遞和平發展的信念和力量。

南京的防空警報今早10時01分至10時02分響徹整座城市，默哀1分鐘，期間，主城區範圍內道路上行駛的汽車停駛鳴笛致哀，火車、船舶鳴笛致哀，道路上的行人、公共場所的人員就地默哀。

《人民日報》今早發表題為《銘記歷史，捍衛和平》的評論文章，內容指出，今天，在第九個南京大屠殺死難者國家公祭日，中國再次以隆重的公祭儀式悼念死難同胞，宣示中國人民銘記歷史、捍衛和平的決心。

文章亦強調，歷史不會因時代變遷而改變，事實也不會因巧舌抵賴而消失；雖然登記在冊的南京大屠殺幸存者已僅剩54位，但南京大屠殺的歷史真相永遠不會被忘記。

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