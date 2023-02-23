學測自然社會太難！補教估台大醫59級分　醫學系門檻56級分

▲升學輔導專家藍天予分析，今年台大醫學系門檻為59級分。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大考中心今（23日）公布學測成績，補教業者指出，由於今年學測自然與社會科滿級分人數創歷年新低，而數A比去年簡單、數B則比去年難，自然、社會科將成為自然組與社會組學生決勝關鍵，採計「國、英、數A」的二、三類組科系，預估今年門檻分數和去年差不多，例如台大醫學及陽明醫今年門檻估59級分，醫學系門檻則約56級分，而採計「國、英、數A、自」的頂大熱門科系預估要50級分，「中字輩」大學約46到49級分。

今年學測共11.8萬餘人報名，根據大考中心公布資料，今年社會、自然兩科滿級分各為1713人、1544人，兩科滿級分人數都創下歷年新低，其中自然科滿級分人數更幾乎腰斬。

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升學輔導專家藍天予指出，由於今年數A比去年簡單、數B則比去年難，大致而言，採計數A校系比去年上升一級分，採計數B校系比去年下降一級分，國英維持不變，而自然與社會科因為滿級分人數創歷年新低，預估採計科系則會下滑一級分。

以採計「國、英、數A、自」的醫學系為例，藍天予說，由於預估數A上升一級分、自然下降一級分，所以醫學系門檻大致和去年差不多，台大醫學系、陽明醫今年預估門檻為59級分，北醫、成大長庚的醫學系門檻約58至59級分，台大牙醫約58級分，醫學系的門檻約56級分。

▲得勝者文教提供各科組合後預估門檻。（圖／記者許敏溶翻攝）

藍天予以二類組採計「英、數A、自」為例，因為數A上升一級分、自然下降一級分，所以成大電機系門檻大約41級分，和去年相同，採計「國、英、數A、自」的二類組科系，分數也會大致和去年相同，例如清大動機系預估今年51級分，和去年差不多。

至於一類組部分，藍天予以採計「國、英、數A」的台大財金為例，去年為41級分，今年因為數A上升一級分，預估今年門檻為42級分；採計「國、英、數B、社」的科系，因為數B、社比較難，所以今年門檻比去年下降一到兩級分，例如政大法律去年約57級分，今年預估為56級分。

藍天予指出，整體而言，自然、社會科將成為自然組與社會組學生決勝關鍵，而採計「國、英、數A、自」的熱門校系，預估門檻大約50到52級分，中字輩門檻預估46至49級分，建議考生查閱分數不能只看一年，至少要看五年分數，選擇校系時可以多參考去年分科測驗門檻，或許會有意外收穫。