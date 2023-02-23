　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

遛狗遭巨大鱷魚攻擊　「寵物犬慘被咬死」男被拖入水中奇蹟逃脫

遛狗遭巨大鱷魚攻擊　「寵物狗慘被咬死」男被拖入水中奇蹟逃脫。（圖／翻攝自Facebook）

▲民眾拍到事發河中有巨大鱷魚。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

澳州一名38歲男子河邊遛狗時被巨大鱷魚攻擊，鱷魚突然衝出後把他也拖入水中，幸好被一名護林員及時發現，在對方的幫助下奇蹟逃回岸上，然而與他同行的寵物狗已被咬死。

事件22日發生在昆士蘭州北部庫克敦(Cooktown)區以南的布盧姆菲爾德河(Bloomfield River)，這名38歲男子當時正在遛狗，當寵物狗跑到河岸旁喝水時，一隻巨大鱷魚突然衝出水面攻擊。

目擊者表示，他看到鱷魚咬住男子，很快就把人拖入水中，但男子後來在路過護林員幫助下，成功擺脫鱷魚控制，後來順利回到岸上。男子獲救後，被直升機緊急送到凱恩斯醫院接受治療，發現小腿上有許多咬傷，目前沒有生命危險。

昆士蘭公園與野生動物保護局接獲報案後，目前已成立專案小組前往調查，當地居民表示，約1個月前才有人拍到有大型鱷魚出現在河流中，沒想到如今就發生攻擊事件。當局提醒，由於當地有許多大型鱷魚棲息，民眾前往時一定要格外注意安全。

▼事發地點為鱷魚棲息地。（圖／示意圖／達志影像）

▲鱷魚

ET快訊
陳建仁曝4月普發6000！　「朝野黨團盡快通過就越早發」
快訊／拍板！通勤月票來了　各縣市規劃出爐
6台人福岡輪流吃拉麵挨轟！　在台日本人揭3大事實
LIVE／蛋荒逼出限購令！產地蛋農這樣說　炎亞綸每天有蛋吃引
日本節目認證「台灣旅遊大勝南韓」！網揭殘酷真相：別自喜
天母爆「不明液體」街頭亂潑！　騎士脫衣驚見大破洞
西門町知名連鎖服飾店宣布歇業！　半年收掉4間

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

打輸桌球被笑！男怒掏出霰彈槍　行刑式屠殺7人「最小死者12歲」

暴風雨來襲天降大量活魚　「30年內發生4次」他目睹驚嚇：太神奇

摩天輪故障「包廂360度瘋狂翻轉」　遊客死命抓護欄驚險畫面曝光

人妻全身著火衝到街上「臉幾乎融化」　臨死前淒厲指控：老公放火

女主人救狗被咬死　男激戰2小時「制伏300多公斤巨鱷」畫面曝光

慾女偷約情侶3P　嗨玩一半「綠帽男友」突然回家！她秒翻臉殺人

研究：喝可樂會讓「睪丸變大顆」　老鼠實驗結果太驚人

遛狗遭巨大鱷魚攻擊　「寵物犬慘被咬死」男被拖入水中奇蹟逃脫

打輸桌球被笑！男怒掏出霰彈槍　行刑式屠殺7人「最小死者12歲」

瓦格納沒彈藥一票人慘死　集團首腦：俄國防部不供彈藥形同叛國

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

柴犬賴床躺沙發叫不起！　一聽「去公園」秒醒端坐

正妹大展撈麵熟練特技 自信甜笑一旁客人看傻

爸客廳K歌家人全部跑光　柴乖巧坐腳邊「仰望偶像」

快訊／新店女過馬路…遭22歲男「騎YouBike撞上」重創！昏迷指數3

女種睫毛被阿姨話術XD　說好不濃→捲翹歐美型

研究：喝可樂會讓「睪丸變大顆」　老鼠實驗結果太驚人

遛狗遭巨大鱷魚攻擊　「寵物犬慘被咬死」男被拖入水中奇蹟逃脫

打輸桌球被笑！男怒掏出霰彈槍　行刑式屠殺7人「最小死者12歲」

瓦格納沒彈藥一票人慘死　集團首腦：俄國防部不供彈藥形同叛國

普丁恐被「傭兵首腦」推翻　俄軍沒瓦格納會打！傳他想逼宮上位

日本「人魚木乃伊」謎團破解了！　被供奉百年竟是人造的

「高空自拍」拍下中國間諜氣球！　五角大廈公開U-2飛行員傳奇照

拜登搭機又跌倒！走上空軍一號踩空「雙手撲地」　超糗畫面曝

美國也缺蛋！價格狂飆受不了　墨西哥邊境「違法攜帶」增近400％

華郵：美眾院中國委員會主席密訪台「會見蔡英文」

中南部2種交通月票出爐！　盧秀燕：「中台治理平台」縣市也盼納入

佐賀出現了！「中2字免費遊九州」2hrs湧入百通來電　業者曝買氣

2027世界盃的起點！中華女足5：0勝巴布亞紐幾內亞

公婆存款借名登記幫繳保費　媳婦離婚「異想天開做這事」慘了

陳妍希嫁陳曉7年「天天說我愛你」　爆老公生活技能0…遭嗆搞人格分裂

年增10億！詐騙產業去年吸70億人民血汗錢　受害者平均47天發現受騙

婦倒垃圾遭撞死「留2身障女兒」　暖警轉介慈善單位緊急救助

史上最小貪官？安徽一國小副班長瘋傳「受賄數万」　官方闢謠

秦慧珠、徐巧芯舌戰「殺紅眼」　朱立倫：請多說好話、存好心

酷航恢復「往返中國航班」　7航點全增班！6月底每周飛57班

國際熱門新聞

準新娘賣淫　進門見未婚夫崩潰跪了

古埃及城「一夜消失」奇案！　千年後竟出現海底

吳哥窟「百萬人消失」奇案　考古學家推翻眾人想像

16歲少年開車載女友出遊　被皮卡「削頂」斷魂

全球最大規模「周休3日」試驗　結果出爐了

普丁心腹：俄羅斯如果輸掉會被撕成碎片

中國若供應俄國武器恐改變戰局？關鍵效應一次看

買樂透爽中6600萬！幸運夫妻8年後竟破產

機師飛一半死了　同事降落才知伴屍

白宮「毀台計畫」失言瘋傳　AIT回應了

女救狗被咬死　男激戰2小時捕到300公斤巨鱷

Meta數千員工挫咧等　新一輪裁員「組織扁平化」

普丁宣布　習近平將訪問莫斯科

普丁宣布習近平將到訪　美議員稱華府可能供烏戰機

更多熱門

相關新聞

嫩妹無照酒駕　2歲童被輾一輩子毀了

嫩妹無照酒駕　2歲童被輾一輩子毀了

澳洲布里斯班發生離譜事件，23歲的麥迪森（Madison Lorraine McKenzie）還沒考到駕照，竟然獨自酒駕上路，並且在轉彎時輾過一名2歲男孩，導致對方永久性大腦損傷、無法自理，餘生都需要24小時照護。她20日出庭，被判4年有期徒刑、吊銷駕照5年。

暴風雨天降大量活魚　當地人目睹奇景驚嚇

暴風雨天降大量活魚　當地人目睹奇景驚嚇

女大生打工收30萬小費　神秘客身分曝

女大生打工收30萬小費　神秘客身分曝

女救狗被咬死　男激戰2小時捕到300公斤巨鱷

女救狗被咬死　男激戰2小時捕到300公斤巨鱷

美公園驚現1.2公尺短吻鱷！疑遭棄養冷休克

美公園驚現1.2公尺短吻鱷！疑遭棄養冷休克

關鍵字：

遛狗鱷魚澳州Bloomfield River昆士蘭紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

歌王驟逝「養子獨得遺產」！親戚湧上爭取

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

許光漢「夢幻同框宋慧喬」　網全炸：突破次元了

準新娘賣淫　進門見未婚夫崩潰跪了

近160萬勞工領錢了！勞保老年年金給付明入帳　每人平均1.8萬

面試官拋「1道家庭題」　過來人傻眼罵爆

直擊／桃乃木香奈現身台北！胸前春光外洩　300人擠爆西門町

豬肉「1部位少吃」？肉販曝「有肉瘤」：業內才知

機車猴136縣道狂飆！壓車撞電桿慘遭雙殺

他轟炎亞綸每天吃蛋論「近乎智障」

工程師辭職開早餐店！年收入翻倍讓他嗨了

更多

最夯影音

更多
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻
看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面