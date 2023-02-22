摩天輪故障「包廂360度瘋狂翻轉」　遊客死命抓護欄驚險畫面曝光

▲摩天輪包廂突然瘋狂翻轉。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州博覽會市集傳出摩天輪故障事件，從影片中可看到，摩天輪突然故障，許多民眾受困在包廂中，然而包廂卻開始瘋狂上下翻轉，造成許多民眾受傷，一個不小心就有可能被摔出包廂，畫面看起來十分驚險。

當地17日舉辦佛州博覽會活動，然而市集上一個名為Enterprise Ride的類摩天輪設施突然故障，導致許多民眾受困長達30分鐘。畫面中可看到，該摩天輪的包廂突然360度瘋狂轉動，由於包廂是半開放式，許多民眾緊緊抓住護欄，深怕自己會被甩到地面。

女遊客福特(Janine Ford)表示，她帶著9歲兒子一起參加市集，沒想到遇上摩天輪故障事件，「我們的包廂突然顛倒過來，以前從沒看過這樣的事件，所以我立即大叫『快點停下來』」，結果人被撞得滿腿是傷。

另一名女遊客克雷松(Alexis Cresong)則在臉書上發文，「事件發生時，我們死命抓住護欄，不知道接下來會發生什麼事，包廂縫隙大到人有可能會被甩出去」。遊樂園負責人表示，事件發生後他們以最安全與迅速的方式，讓所有乘客離開設施，之後將針對事故原因進行調查，目前該遊樂設施關閉中。