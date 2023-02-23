遭控「有心人士放大疑美論」　蔡正元嗆外交部：何不質疑嘉蘭尼克森

▲國民黨前立委蔡正元。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨前立委蔡正元日前引述美國華府廣播節目著名主持人嘉蘭尼克森說，白宮有內線消息透露，當被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性的事情，美國總統拜登竟然回答「等你看到我們『毀滅台灣』的計劃就知道」，遭到外交部駁斥是有心人士刻意放大疑美論、不實資訊。對此，蔡正元回嗆，「外交部為何不駁斥嘉蘭尼克森講的是謊言？從頭到尾都沒有人駁斥他講的是錯的，外交部拿什麼立場跳出來？」

蔡正元22日在節目《頭條開講》中表示，「我心臟很好當有心人士，美國在台協會（AIT）從來沒有說這則是假消息，也沒駁斥拜登從來沒這樣講過。他們為何不公開駁斥嘉蘭尼克森講的話是謊言？從頭到尾都沒有人駁斥他講的是錯的，外交部拿什麼立場跳出來？要就去指責嘉蘭尼克森說你消息是假的。」

蔡正元說，有側翼說嘉蘭尼克森是俄羅斯通訊社記者，但他要告訴大家，嘉蘭尼克森現在每天都在上福斯電視，他是福斯電視長期配合的新聞評論員，「你說他是說俄羅斯通訊社記者，難道不會被美國制裁？外交部在說什麼狠話？如果說美國沒有『毀台計畫』，那就拿證據給我們看。」

另外，蔡正元也提及，雖然美國在台協會（AIT）對台灣關係堅若磐石，但美國卻有毀滅台積電計畫。蔡正元指出，2021年美國學者賈里德·麥金尼（Jared McKinney）寫一篇論文說要毀滅台積電，「但台積電不是台灣的護國神山嗎？美國都想要毀滅台積電了，那我們懷疑美國要毀滅台灣有什麼不對？」

蔡正元說，這種消息在美國當然不會掀起太大波瀾，因為美國連台灣在哪都還不太清楚。因此，對於外交部說「故意放大，沒有查證」，蔡正元回嗆「我查證的很清楚，嘉蘭尼克森在美國名人傳中都還有名字，至少他是華府當地一個廣播電台的主持人，某種程度他比資深媒體人周玉蔻還要紅。我是覺得外交部你要不要查一下，你那麼多人在華府混，怎麼沒人聽過嘉蘭尼克森？」

面對蔡正元引述「美國華府廣播節目著名主持人」 稱白宮內有「毀滅台灣」計畫，外交部回應，國內若干有心人士刻意放大疑美論、反美論，藉由引述聳動貼文，以傳播不實資訊的方式，伺機見縫插針，與中國對台進行的認知戰相互呼應，企圖侵蝕台灣民眾對美國的信心，進而破壞台美夥伴關係。

外交部指出，該人士引述所謂的「美國華府著名主持人」，實際隸屬於俄羅斯國營媒體Radio Sputnik，是總部位於俄羅斯，為俄羅斯官媒Rossíya Segódnya集團的一部分，Radio Sputnik是依據俄羅斯總統行政命令成立，為俄羅斯政府擁有，其前身為俄羅斯官媒Voice of Russia及RIA Novosti。

