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抓到了！蔡正元稱白宮有「毀滅台灣計畫」　假消息來源曝光

▲▼國民黨副秘書長蔡正元。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨前立委蔡正元。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨前立委蔡正元引述美國網路人士推文，稱白宮內有「毀滅台灣」計畫，外交部22日發出聲明駁斥，國內若干有心人士刻意放大疑美論、反美論，傳播不實資訊，與中國對台進行的認知戰相互呼應，並指該消息來源實際上是來自俄羅斯國營媒體Radio Sputnik，該媒體曾因傳播假消息遭加拿大政府制裁。

蔡正元昨天透過臉書指出，美國華府廣播節目著名主持人嘉蘭尼克森說，白宮內線消息透露，當被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性的事情，美國總統拜登竟然回答「等你看到我們『毀滅台灣』的計劃就知道」。

對此，外交部今天表示，已注意到國內特定政黨人士引述所謂「美國華府廣播節目著名主持人」 稱白宮內有「毀滅台灣」計畫，特別在此鄭重澄清，該消息來源完全未經查證，以近年台美關係持續正面發展、美國行政部門高層不斷展現對台海和平穩定的支持與對台灣的堅定承諾來看，也絕非事實。

外交部提醒國人注意，國內若干有心人士刻意放大疑美論、反美論，藉由引述聳動貼文，以傳播不實資訊的方式，伺機見縫插針，與中國對台進行的認知戰相互呼應，企圖侵蝕台灣民眾對美國的信心，進而破壞台美夥伴關係。

外交部指出，該人士引述所謂的「美國華府著名主持人」，實際隸屬於俄羅斯國營媒體Radio Sputnik，是總部位於俄羅斯，為俄羅斯官媒Rossíya Segódnya集團的一部分，Radio Sputnik是依據俄羅斯總統行政命令成立，為俄羅斯政府擁有，其前身為俄羅斯官媒Voice of Russia及RIA Novosti。

外交部直指，Radio Sputnik長期以來均為俄羅斯官方宣傳工具，美國法院早在2019年即裁定其播放電台「WZHF-AM」為「俄羅斯政府代理人」，須依「外國代理人註冊法」向美國司法部登記；Rossíya Segódnya集團更曾因在俄烏戰爭中傳播假訊息，而於2022年遭加拿大政府制裁。

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