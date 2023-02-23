蔡正元「拜登毀台論」來源曝光　他酸：騙騙牆內人的也想帶風向？

▲美國總統拜登。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨前立委蔡正元引述美國網路人士推文，稱白宮內有「毀滅台灣」計畫，經外交部追查後，證實這是來自俄羅斯國營媒體Radio Sputnik的假消息。對此，民進黨立委林俊憲22日表示，中國就有不少令人啼笑皆非的假外電，追查之後發現來源多半是俄羅斯，蔡正元拿這種只能騙騙牆內人的東西就想帶風向，拜託也專業點好不好？

蔡正元日前透過臉書指出，美國華府廣播節目著名主持人嘉蘭尼克森說，白宮內線消息透露，當被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性的事情，美國總統拜登竟然回答「等你看到我們『毀滅台灣』的計劃就知道」。

外交部指出，該人士引述所謂的「美國華府著名主持人」，實際隸屬於俄羅斯國營媒體Radio Sputnik，是總部位於俄羅斯，為俄羅斯官媒Rossíya Segódnya集團的一部分，Radio Sputnik是依據俄羅斯總統行政命令成立，為俄羅斯政府擁有，其前身為俄羅斯官媒Voice of Russia及RIA Novosti。

林俊憲指出，蔡正元造謠美國有所謂的「毀滅台灣」計畫，企圖製造「疑美論」，不過事後被人追查發現，他引用的來源是在美國沒錯，不過卻是俄羅斯官方旗下的衛星通訊社，「能信嗎？這波國際級造謠也太大費周章，難道中共提供給你的素材不夠用了嗎？」

至於俄羅斯媒體的可信度，林俊憲舉例，大家就知道，俄媒在美國宣布軍援烏克蘭海馬斯後沒幾天，馬上就宣布擊毀了6台發射車、600多枚火箭，「可問題是海馬斯根本還沒運到烏克蘭啊！按照這些宣稱的戰果來算，俄羅斯還欠烏克蘭一堆戰車跟火箭炮呢！」

林俊憲表示，就假訊息來說，中國確實還不夠看，俄羅斯才是真正的祖師爺。中國有不少外人看來啼笑皆非的假外電消息之所以會廣為流傳，追查後會發現源頭多半是俄羅斯，就連他們也是受害者，蔡正元拿這種只能騙騙牆內人的東西就想帶風向，拜託也專業點好不好？

林俊憲指出，目前世界兩極化的趨勢隨著俄烏戰爭越來越明顯，平日與台灣無冤無仇的俄羅斯，只要能打擊烏克蘭、打擊自由世界的士氣，把台灣拖下水又算什麼？敵人的敵人就是朋友，反之亦然，對於這些來源的消息要特別小心，慎防這種「假外電」帶風向。