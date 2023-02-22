台美教育高層對話　美副助卿：鼓勵全美學校與台合作

▲台美今天上午舉行第三次「台美教育倡議高層對話」。（圖／外交部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台美22日中午於台北召開「台美教育倡議」第三次高層對話。美國國務院亞太局副助理國務卿卡蜜兒·道森（Camille Dawson）率美方代表團來台與談，她宣布，國務院已撰擬一封致美國非營利性組織「首席州學校官員理事會」（Council of Chief State School Officers，CCSSO）的信函，支持並鼓勵各州學校與台灣在華文教學應用上合作。

「台美教育倡議」第三次高層對話今天以實體及視訊混合方式在台北及華府兩地同時舉辦。我方由國家安全會議副秘書長徐斯儉，偕同外交部政務次長李淳、常務次長俞大㵢、教育部政務次長劉孟奇、國家發展委員會副主任委員施克和、僑委會副委員長呂元榮等主談，美方由國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）及教育部幕僚長倪克思（Sheila Nix）線上主談，國務院亞太副助卿道森（Camille Dawson）並率團來台實體與會。

外交部說明，雙方共同盤點過去在「台美教育倡議」下推展華語文及英語教學合作的經驗與成果，重申將持續深化教育交流，展現理念相近的民主陣營團結營造自由、透明、開放語言學習環境的共同目標，也就未來優先合作項目進行充分討論，成果豐碩。會後與會人員在外交部共同舉辦成果說明會，揭幕台美教育倡議的新標識，充分彰顯雙方推動教育合作的共同信念及緊密夥伴關係。

外交部回顧，台美於2020年12月簽署「台美國際教育合作瞭解備忘錄」，啟動「台美教育倡議」，雙方語言教育合作隨即展開新頁。

外交部指出，儘管疫情肆虐影響國際旅行，台美教育合作仍持續推動不輟，緊密交流；包括增加美國國務院官方獎學金名額，讓更多美國青年菁英來台學習華語，雙方也共同出資擴大美國「傅爾布萊特計畫」（the Fulbright Program）在台規模，使台灣成為「傅爾布萊特計畫」全球最大的合作夥伴之一，每年接待超過200名美國學人或學生來台研習與交流。此外，逐步開展的台美校際華語文合作，以及在美國設立的「台灣華語文學習中心」，也為台美華語文教學合作紮根。

外交部強調，本次高層對話再次展現台美對教育合作的堅定承諾。外交部將持續與美方及相關部會攜手，透過教育合作持續深化台美夥伴關係，全力維護自由民主多元教育環境的共享價值。