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台南校園營養師大秀舞技！　熱跳「我的餐盤」創意舞

▲為慶祝2月22日營養師節，台南市學校營養師在永華市政中心大秀舞技，別出心裁以「『我的餐盤』健康操快閃活動」表達對自己職業的熱愛與專業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為慶祝2月22日營養師節，台南市學校營養師在永華市政中心大秀舞技，別出心裁以「『我的餐盤』健康操快閃活動」表達對自己職業的熱愛與專業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為慶祝2月22日營養師節，台南市學校營養師在永華市政中心大秀舞技，別出心裁以「『我的餐盤』健康操快閃活動」表達對自己職業的熱愛與專業，同時宣導健康、營養的飲食觀念。

教育局鄭新輝局長也驚喜現身融入其中，與營養師一起快閃跳舞，慶祝這個特別節日，熱鬧場面吸引許多洽公民眾駐足欣賞，現場洋溢活潑、歡樂的氣氛。

教育局長鄭新輝表示，黃偉哲市長相當重視校園食安及營養教育，列為重要教育政策，從2019年上任以來，台南市已增聘專業營養師22人，並建立營養師考核晉級制度，落實獎優制度，激勵工作士氣。鄭新輝局長也代表黃偉哲市長感謝學校營養師們積極展現專業，提供師生們實惠、美味又符合營養標準的學校午餐，確實把關校園食安。

▲為慶祝2月22日營養師節，台南市學校營養師在永華市政中心大秀舞技，別出心裁以「『我的餐盤』健康操快閃活動」表達對自己職業的熱愛與專業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鄭新輝局長進一步表示，台南市首創全國「餐前五分鐘」營養教育方案，由校園營養師們發揮創意巧思，參考我的餐盤及六大類食物分類，規劃國中小學生營養飲食「知識地圖」，現已製作超過85部營養教育短片，介紹食材特色、營養及產地等豐富知識，作為學校營養教育宣導及綜合、健體課程領域補充教材，讓健康飲食觀念扎根校園。

教育局補充說明，校園營養師們各個平時「辛苦持家」，為學生午餐勞心付出、把關食安，與學校午餐團隊共同討論菜單營養組成及成本計算。今日為慶祝這特殊節日，於廚房供餐後立即由各地趕來永華市政中心，搖身一變為舞林高手，頭戴各式食物造型頭套，賣力跳著國健署設計的「我的餐盤」健康操，透過簡單舞步、輕鬆音樂及口訣來宣導健康飲食觀念及午餐設計理念，鼓勵大家養成均衡多元的飲食習慣，讓自己的身體更健康，歡喜「甲百二」！

崇明國小林中惠營養師表示，「我的餐盤」口訣依序為：「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙中」，餐盤中包含了6大類食物，各類食物提供人體不同的必需營養素，缺一不可，也是每位學校營養師平日菜單設計與飲食教育的根本。這次的活動，除了希望讓更多人看見校園營養師，也希望大家共同均衡飲食，快樂動！

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