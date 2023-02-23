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包含帳號密碼！90萬會員個資遭駭客兜售　微風：請會員改密碼

微風證實個資外洩，表示已提高資安防護層，並全力配合警方調查。（圖／擷取自googlemap）

▲微風證實個資外洩，表示已提高資安防護層，並全力配合警方調查。（圖／擷取自googlemaps）

圖文／CTWANT

微風近日傳出個資外洩事件，有人在駭客論壇BreachForums聲稱已竊得微風百貨的內部資料，放到駭客論壇兜售會員個資，個資含會員帳號密碼，微風百貨則證實確有收到匿名網路勒索信件，第一時間立即啟用損害機制，目前內部資安團隊已完成軟體以及作業系統安全性更新，並提醒會員定期修改密碼以保障安全。

據媒體報導，微風日前發出公告，表示因系統更新作業，會員點數活動暫停，隨後民眾就接到簡訊通知，要求會員因應系統升級而修改密碼，當天微風部分網站即出現無法存取的現象。

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報導還指出，BreachForums駭客論壇上，有人聲稱竊得微風百貨內部資料，內容包含所有業務資料、公司及供應商的資料、90萬用戶個資、發票、訂單、付款資料等，以及30個專案的原始碼，檔案大小超過150GB，駭客甚至還強調個資含有會員的帳號及密碼。

微風針對這次的個資危機回應，收到匿名勒索信件後，立即啟用損害機制，內部資安團隊已完成軟體以及作業系統安全性更新，同時提高資安防護層，同時呼籲各界共同打擊此類非法行為，並表示會全力配合警方偵辦。

微風也指出，經查證後發現，外流的個資與公司資料庫有落差，因此駭客未必是從微風駭入，微風也藉此提醒民眾，定期修改密碼以保障個資安全，避免遭不當利用。

微風日前發出公告，表示因系統更新作業，會員點數活動暫停，隨後民眾就接到簡訊通知，要求會員因應系統升級而修改密碼。（圖／微風臉書）

▲微風日前發出公告，表示因系統更新作業，會員點數活動暫停，隨後民眾就接到簡訊通知，要求會員因應系統升級而修改密碼。（圖／微風臉書）

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