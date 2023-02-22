辛苦賺錢養女友！外送哥送5萬名牌包被嫌爆　她秒搭上「帥氣鮮肉」

▲被女友綠了，外送哥超崩潰。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

「送外送養女友，女友卻嫌我丟臉把我綠了！」一名男網友透露，自己目前全職跑外送，1個月最多可以領到10萬元以上，除了負擔女友平日的開銷，去年還特地買了要價5萬元的名牌包給她，誰知對方竟私下找閨密抱怨「禮物超小氣」，還勾搭上一名帥氣小鮮肉，甚至想帶男方參加朋友的男友局，讓他當場崩潰。

原PO在網路論壇Dcard發文，「剛和女友交往的時候我還在餐廳打工，當時時薪才200，月薪大概32K。因為女友是坐辦公室的上班族，薪水也比我高一些（大約45K），基於薪資差異還是有點落差，所以相處久了價值觀跟日常消費習慣也有點不同，那個時期出去玩或相處吃飯其實多少就能感覺出來。」

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男網友提到，「當時因為內心狀態我還滿自卑，也知道女友想結婚，所以除了餐廳外，晚上也有在7-11打工，時間雖然被壓縮，但就覺得至少能多賺一點，後來有用休假時間跑跑熊貓，接單時間比較自由，比較不用有壓力，那時嘗試一陣子發現換算下來其實外送時薪還滿高的，於是到後期就乾脆決定只跑外送，有時候加上獎金一個月大概會有10萬以上」。

原PO表示，「女友每個月除了固定給家裡1萬、房租1萬，再扣掉哩哩叩叩的帳單保險學貸等等，每個月也沒剩多少了，所以後期其實日常開銷大部分都是我來出，她偶爾會刷我的卡買化妝品、包包、跟朋友下午茶等等」；不僅如此，他去年還買了要價5萬元的名牌包給女友，對方卻擺臭臉，說想要另一個10萬的包。

男網友指出，「這陣子她開始對我越來越冷淡，臨時聚會也越來越多」，一開始沒想太多，直到最近看女友手機，才發現對方私下找閨密抱怨自己「禮物超小氣」，還勾搭上帥氣小鮮肉，甚至邀約男方一起參加朋友的男友局，「以前她私底下再怎麼酸我或是抱怨別人男友給很好，我都覺得她只是追求更物質的生活，那我就更努力的跑外送，但完全沒想到會是這樣的結果」。

▲原PO無奈發文。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，網友紛紛留言「這種女生有什麼好討論的，送給那個小帥弟阿～記得先把卡停掉，放在對方家裡的東西，不可替代的就拿回來自己用，其它的請她全丟了，而你也順勢把她給丟了」、「這還要討論甚麼？？直接提分手啊？她想過更物質的生活是她要自己努力才對，你怎麼這麼可憐」。

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