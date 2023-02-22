微風百貨遭駭！證實接到匿名網路勒索信：已啟動損害機制

▲微風廣場。（圖／記者蔡惠如攝）

記者鮑璿安／台北報導

勒索軟體不斷出沒，日前網路論壇BreachForums上有人聲稱取得微風百貨內部資料，包含90萬用戶個資、付款資料等，微風對此實際回應，表示的確有收到匿名網路勒索信件，已經在第一時間立即啟動損害機制，完成軟體以及作業系統安全性更新。

論壇BreachForums 17日聲稱，微風洩露的數據包括公司內部數據、供應商數據、90萬用戶的個人信息等。《ETtoday新聞雲》進一步實際詢問，微風集團表示，針對近日收到匿名網路勒索信件，第一時間立即啟動損害機制，目前內部資安團隊已完成軟體以及作業系統安全性更新，同時提高資安防護層，微風也呼籲共同打擊此類不法行為並會全力配合警方偵辦調查。同時，經內部清查確認，外流個資與公司資料庫有所落差，因此駭客未必是從微風駭入。提醒會員定期修改密碼，以保障個資安全，請妥善保管自身帳號密碼，勿將資料交付他人，避免遭不當利用，也再次提醒，他人個資不可轉傳散布，避免觸法涉及刑責。

根據微風廣場官方FB 15日PO文指出，因系統更新作業，當日暫停會員贈點活動、基本點發放及相關折抵活動，目前也已經全數恢復正常。