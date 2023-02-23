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大陸 大陸焦點 特派現場

甜美女師帶3閨蜜相親「狂吃近5千元」！他一招開溜結局超紓壓

中國一名男子和幼稚園老師相親，結局超傻眼。（示意圖／翻攝自pexels）

▲中國一名男子和幼稚園老師相親，結局超傻眼。（示意圖／翻攝自pexels）

圖、文／CTWANT

現代人忙於工作，有時就連認識新朋友的時間都沒有，更不用說談戀愛，因此許多人會靠相親找對象，然而並非每次都順利。中國就有一名男子，和一名幼稚園老師相親，對方在3名閨蜜的陪同下前來，結果讓人跌破眼鏡。

事情大約發生在4年前，男子出生於1992年，已經到了該結婚的年紀，長輩一直催他找對象，但由於平常工作忙碌，沒有時間談戀愛，最後父母的安排下，和一名幼稚園老師相親，2人在網路上聊天時很合得來。而到了相親前一晚，得知女方會帶幾個閨蜜來，他沒有想太多，認為很正常，便一口答應：「放心帶吧」。

女老師告知會帶3名閨蜜同行。（圖／翻攝自網易新聞）

▲女老師告知會帶3名閨蜜同行。（圖／翻攝自網易新聞）

然而，到了相親當天，該名女老師一直和閨蜜們聊天，對男子愛理不理，點餐也毫不客氣，直接點5人份，花了1000多人民幣，雖然他有點不開心，但礙於情面也不好意思拒絕，就沒有多說話。更離譜的是，在差不多吃飽時，其中一名閨蜜突然拿出一個蛋糕，當場慶生。

女老師傳訊開罵。（圖／翻攝自網易新聞）

▲女老師傳訊開罵。（圖／翻攝自網易新聞）

男子一氣一下，藉故要上洗手間直接落跑。事後女老師傳訊開罵：「今晚長見識了，相親請吃飯卻開溜的男人，第一次見」，男子反嗆：「妳也好意思說這話，妳是來和我相親的嗎？帶3個閨蜜？」但女方認為她早有先告知，再怎樣都不該溜走，不過他還是無法接受，而且其中一人還拿蛋糕慶生，「我是來相親的，不是給妳出錢讓妳給閨蜜慶生的」，隨後將對方封鎖加入黑名單。

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