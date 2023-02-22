倒垃圾見人妻恐怖瘀青！鄰居急報警救命　真相讓眾人笑了

▲人妻做完體雕後滿腿瘀青，被鄰居誤以為遭到家暴。（示意圖／Shutterstock）

圖文／CTWANT

千金難買好鄰居。一名剛做完體雕但忘記「腿有超大片瘀青」的人妻，在穿短褲出門被鄰居撞見後，晚上又大吼大叫的跟老公打電玩，結果被對方誤以為隔壁正上演家暴慘案報警，讓被員警關切的人妻甚是尷尬。不過，文章曝光後，網友一面倒感謝鄰居的善心，並要人妻好好珍惜這個鄰居。

原Po在網路論壇Dcard直言，「這是一個荒謬至極的故事」，自己在看到許多KOL分享體雕經驗後就立刻預約，但不只按的當下「超級痛」，做完後「效果好像也沒有非常顯著」，身上還留下超級大塊的瘀青。

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沒想到，她事後穿短褲出門被鄰居撞見，且「鄰居表情非常怪異」，但完全忘記自己腿有大片瘀青的原Po，不僅沒有特別在意，晚上和老公打電玩時還太激動「尖叫、講話又很大聲。過沒多久，突然有人敲門，一打開竟然是警察」。

直到員警表示鄰居通報「我老公疑似家暴」才恍然大悟，直呼：「真的是天大的誤會啊！」並問網友是否做體雕後都會有大片瘀青？

貼文曝光後，網友們除表示體雕完有瘀青很正常，也大呼：「妳有個好鄰居」、「雖然鬧成笑話，但鄰居蠻貼心的」、「千金難買好鄰居，要珍惜啊」、「鄰居人很好，現在大家怕惹麻煩，願意這樣做的人很少」、「超鬧耶！但跟鄰居講清楚好像也怪怪的，不過對方出於好意，還是感謝他吧」。

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